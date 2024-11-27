Медведев: в Москве в 2025 году введут цифровой профиль мигранта

«~ФНС не знает, где работает мигрант и сколько зарабатывает — но эта информация есть в МВД. МВД не знает, в РФ мигрант сейчас или нет~. Погранслужба не знает, заплатил ли он налоги до выезда, и т.п. Проблема решается созданием единого цифрового профиля мигранта (своеобразного мигрант ID, аналогичного футбольному Fan ID), который аккумулировал бы контактные данные мигранта, данные о его проживании, трудоустройстве, налоговом статусе и т. п., и через который государство могло бы общаться с мигрантом», — заявил Кладов.