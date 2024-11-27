Глава инициативной группы рассказал, на что жалуются белорусы, подписываясь за выдвижение Лукашенко

Напомним, на встрече с членами инициативной группы 21 ноября Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей, и надо исправлять недостатки, которые замечают белорусы. Поднятые вопросы президент сказал систематизировать по следующему принципу: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».