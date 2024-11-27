Глава инициативной группы рассказал, на что жалуются белорусы, подписываясь за выдвижение Лукашенко

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько, руководящий инициативной группой по выдвижению Александра Лукашенко на президентские выборы-2025, рассказал телеканалу СТВ, на что жалуются белорусы, подписываясь за действующего президента.
Напомним, на встрече с членами инициативной группы 21 ноября Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей, и надо исправлять недостатки, которые замечают белорусы. Поднятые вопросы президент сказал систематизировать по следующему принципу: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».
Сенько отметил, что вопросы от белорусов поступают — в частности, в письменном виде.
— Вопросы различного плана. Это и тарифы за электроэнергию, это и большой блок коммунальных вопросов, которые традиционно беспокоят наших граждан, это и вопросы жилищного строительства. Это ремонт дорог, это новое строительство, такого плана блоки вопросов мы будем обобщать и систематизировать, — сказал глава инициативной группы Александра Лукашенко.
Также было отмечено, что вопросы после систематизации передадут президенту, а вот бытовые проблемы направляются тем или иным службам для оперативного реагирования.
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