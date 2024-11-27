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ФК «Ростов» забил два гола в ворота «Спартака»

Ростовские футболисты забили два мяча в ворота противника.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Ростов» отлично начал матч с командой «Спартака». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» 27 ноября.

Счет открыли донские спортсмены. На 19-й минуте матча первый гол забил Егор Голенков. Соперник пытался поразить ворота донских футболистов, но все старания были напрасны. Затем на 31-й минуте в ворота соперника прилетел еще один гол. Второй мяч забросил Виктор Мелехин.

Во втором тайме футболисты «Спартака» забили ответный гол. На 56-й минуте игры в наши ворота забил гол Кристофер Мартинс.