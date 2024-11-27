Минобразования утвердило правила использования мобильных телефонов в школе

«Комсомолка» здесь подробнее писало о том, что именно Минобразования утвердило в 10 «заповедях» для школьников и родителей в Беларуси. А здесь сообщали ранее, что поведение в соцсетях внесли в 10 правил для учителя, которые вывесили в каждой школе Беларуси.