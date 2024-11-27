Минобразования утвердило правила использования мобильных телефонов в школе

Министерство образования утвердило правила использования мобильных телефонов в школе. Этот пункт отдельно прописан в утвержденных ведомством правилах для учеников и их родителей, сообщает БелТА.
Сообщается, что утвержденные Минобразования правила для учеников и их родителей дополнили кодекс правил для педагогов, который был создан еще в 2022 году.
«Комсомолка» здесь подробнее писало о том, что именно Минобразования утвердило в 10 «заповедях» для школьников и родителей в Беларуси. А здесь сообщали ранее, что поведение в соцсетях внесли в 10 правил для учителя, которые вывесили в каждой школе Беларуси.
Но еще в конкретных правилах для школьников особо выделен пункт про мобильные телефоны и другие гаджеты. Например, говорится о необходимости выполнения распоряжений родителей и учителей в отношении использования гаджетов.
Сказано, например, что школьники должны выполнять требования учителей и родителей по использованию устройств связи и видеозаписи, интернет-связи, соблюдать правила поведения в интернет-пространстве.
Тем временем TikTok вводит ряд запретов для пользователей, среди которых 5,5 миллиона белорусов.
И сообщается, что в Барановичах провели республиканский консилиум, чтобы перевезти в Минск 9-летнего мальчика с ожогами: «Состояние стабильно тяжелое, мальчик на ИВЛ».