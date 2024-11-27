Соглашение для подготовки кадров заключили нижегородский вуз и аэрокосмическая компания

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) и космическая компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС холдинг», заключили соглашение о партнерстве в подготовке кадров для развития проектов в аэрокосмической отрасли, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа на площадке IV Конгресса молодых ученых (КМУ).
«Сейчас воспитание профессионалов-инженеров невозможно без глубокой интеграции университета и бизнеса. Это возможность влиять на программы, участвовать в них, а для студентов — участвовать в разработках. Будут и совместные программы разработаны. Это нужно с учетом тех вызовов, которые стоят перед нами и требуют максимально быстрого воспитания инженеров. Нижний Новгород — опорный центр для технологий холдинга, это мощнейшая база по микроэлектронике и коммуникационным технологиям. Мы ставим цели глубокой интеграции с системными инженерными университетами», — рассказал ТАСС после подписания соглашения генеральный директор компании Алексей Шелобоков.
Ректор ННГУ Олег Трофимов в свою очередь в беседе с ТАСС подчеркнул, что у университета есть сильные научные группы в микроэлектронике и передовая инженерная школа «по космосу», в сфере информационной безопасности вуз также занимает сильные позиции в РФ.
«Мы готовы коллегам максимально помогать в плане квалифицированных инженеров, которые будут приходить работать на предприятии», — заключил Трофимов.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер конгресса.