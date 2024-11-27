Соглашение для подготовки кадров заключили нижегородский вуз и аэрокосмическая компания

«Сейчас воспитание профессионалов-инженеров невозможно без глубокой интеграции университета и бизнеса. Это возможность влиять на программы, участвовать в них, а для студентов — участвовать в разработках. Будут и совместные программы разработаны. Это нужно с учетом тех вызовов, которые стоят перед нами и требуют максимально быстрого воспитания инженеров. Нижний Новгород — опорный центр для технологий холдинга, это мощнейшая база по микроэлектронике и коммуникационным технологиям. Мы ставим цели глубокой интеграции с системными инженерными университетами», — рассказал ТАСС после подписания соглашения генеральный директор компании Алексей Шелобоков.