Сенсация в первом тайме: Что произошло после матча «Ростов» — «Спартак»

В среду, 27 ноября, футболисты ФК «Ростов» на домашнем поле сразились с московским «Спартаком» в рамках Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1.
КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА.
Первая половина матча на радость местным болельщикам прошла под результативным натиском «желто-синих». Гости, наоборот, осторожничали и медлили, перекатывая мяч по своей половине поля. Так что еще на 19-й минуте нападающий Егор Голенков распечатал ворота соперника. Они с полузащитником Кириллом Щетининым разыграли эффектную комбинацию. Кирилл чудом смог прорваться к штрафной москвичей, обыграв двоих спартаковцев и дал пас направо на Егора, и тот отправил снаряд аккурат в дальний угол мимо вратаря Александра Селихова.
Егор Голенков распечатал ворота соперника на 19-й минуте. Фото: ФК «Ростов».
На 31-й минуте «Ростов» удвоил преимущество. Заработав стандарт перед штрафной гостей, «желто-синие» его разыграли, и защитник Умар Сако отправил мяч на защитника Виктора Мелехина, а тот с десяти метров попал в «девятку».
На перерыв команды вышли со счетом 2:0 в пользу «Ростова».
В перерыве главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, вероятно провел основательную работу с подопечными, так что второй тайм был за ними. Тем более что на поле выпустили почти всю основу. И это принесло гостям лишь один гол. На 55-й минуте Кристофер Мартинс из центрального круга довел мяч до штрафной хозяев и пробил по воротам. Сфера сначала отскочила от ноги Ланговича и попала в перекладину, а оттуда уже — в створ ворот. «Спартак» сократил разрыв до 2:1. С этим счетом на табло и прозвучал финальный свисток.
Первый тайм был за «желто-синими»: на перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу хозяев. Фото: ФК «Ростов».
Таким образом, команда Валерия Карпина по сумме двух игр вышла в полуфинал Пути РПЛ. Коллектив Деяна Станковича попал во второй этап четвертьфинала Пути регионов.
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил игру своей команды в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».
— Прошли в следующую стадию и хорошо. Понятно, что первый тайм понравился больше. Удержание счета сыграло с нами злую шутку, — прокомментировал Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ».
На вопрос журналистов о реакции на четверную замену игроков «Спартака» в перерыве наставник «желто-синих» ответил без удивления.
— Я думал, что они вообще выйдут основным составом.
Второй тайм был за гостями, но они лишь сократили счет, не догнав хозяев. Фото: ФК «Ростов».
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Любители футбола сейчас обсуждают матч в социальных сетях. Болельщики «желто-синих» поздравляют команду и друг друга с победой.
— Строго, дисциплинированно и рационально сыграла команда, — считает один из подписчиков официальной группы клуба в соцсети. — В первом тайме попроще было, во втором — попахали изрядно. Старательно по позиции отработал каждый. Честно говоря, то, как наши футболисты сегодня играли и старались, мы совсем нечасто наблюдали в этом году. Бесспорно, запоминающаяся игра.
— Огромная благодарность болельщикам, без их помощи трудно играть со «Спартаком», — сказал другой болельщик. — Первым тайм идеальный, второй получился «валидольным».
— Мы были лучше в трех таймах из четырех в двух встречах команд. У «Спартака» ничего не получалось с передачей в центре — они просто не могли выйти серьезным штурмом в атаку и здесь вся хвала должна достаться Байрамяну и Глебову. По итогу — заслуженная победа, сложная моментами, и сильная психологическая встряска. Пожалуйста, бросьте все силы на Кубок! — просит третий.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
Впереди у «желто-синих» два матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, 30 ноября «Ростов» принимает на своем поле нижегородский «Пари НН» в 17 туре Чемпионата России — начало в 19:00. А 7 декабря ждет в гостях самарские «Крылья Советов» для игры в 18 туре РПЛ: стартовый свисток прозвучит в 16:30.