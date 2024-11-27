Сенсация в первом тайме: Что произошло после матча «Ростов» — «Спартак»

В перерыве главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, вероятно провел основательную работу с подопечными, так что второй тайм был за ними. Тем более что на поле выпустили почти всю основу. И это принесло гостям лишь один гол. На 55-й минуте Кристофер Мартинс из центрального круга довел мяч до штрафной хозяев и пробил по воротам. Сфера сначала отскочила от ноги Ланговича и попала в перекладину, а оттуда уже — в створ ворот. «Спартак» сократил разрыв до 2:1. С этим счетом на табло и прозвучал финальный свисток.