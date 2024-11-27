В ногу со временем: Администрация Ростова-на-Дону вошла в число победителей Всероссийского конкурса

Что касается муниципальных образований, то в этой номинации на первый конкурс было подано 123 заявки со всей страны — от самых северных и до южных, от западных до восточных границ государства. Поучаствовать решили такие города как Архангельск, Калуга, Кемерово, Краснодар, Новороссийск, Красноярск, Курчатов, Нижний Новгород, Мурманск, Уфа, Тверь, Челябинск и многие другие.