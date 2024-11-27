В ногу со временем: Администрация Ростова-на-Дону вошла в число победителей Всероссийского конкурса

Цифровые решения, используемые властями донской столицы, отметили на федеральном уровне. Так, в Москве подвели итоги первого Всероссийского конкурса на лучший исполнительный орган федеральной, региональной и муниципальной власти России в сфере управленческих инноваций. И администрация Ростова-на-Дону оказалась в числе победителей.
СОЗДАЛИ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Как рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, одним из организаторов конкурса выступил финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. А в конкурсную комиссию вошли члены-корреспонденты Российской академии наук, ректоры российских вузов, депутаты Государственной Думы.
Цель этого конкурса — выявить лучшие органы исполнительной власти по такому критерию как внедрение инновация в управлении — как государственном, так и муниципальном.
Что касается муниципальных образований, то в этой номинации на первый конкурс было подано 123 заявки со всей страны — от самых северных и до южных, от западных до восточных границ государства. Поучаствовать решили такие города как Архангельск, Калуга, Кемерово, Краснодар, Новороссийск, Красноярск, Курчатов, Нижний Новгород, Мурманск, Уфа, Тверь, Челябинск и многие другие.
Администрация донской столицы тоже приняла участие, и результат не заставил себя ждать. Она признана лучшей в номинации «Практики внедрения цифровых технологий в управлении».
— Наше Управление информационных технологий представило на конкурс реализованный проект «Геоинформационная система межведомственного электронного взаимодействия администрации города Ростова-на-Дону», — объяснил Алексей Валентинович. — Эта система создана для электронного взаимодействия органов администрации города с федеральными органами исполнительной власти и иными владельцами сведений, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций.
12 ЛЕТ РАБОТЫ.
— Работы по созданию основы проекта начали 12 лет назад, еще в 2012 году, — рассказали в администрации Ростова. — Система постоянно развивается, расширяются ее функциональные возможности, дополняется инструментарий для получения большего числа видов сведений, вводятся в эксплуатацию новые сервисы. На сегодняшний день система имеет полностью модернизированный в 2023 году вид, вобравший в себя ряд необходимых модулей и разделов.
Так, Геоинформационная система межведомственного электронного взаимодействия, как ее называют разработчики — ГИС-МЭВ, позволила отказаться от передачи сведений на бумаге и стала единой цифровой средой для обмена данными между различными структурами на разных уровнях.
— Являясь основой для взаимодействия подключенных к ней отраслевых информационных систем, как между собой, так и с информационными системами федеральных и иных органов власти, ГИС-МЭВ на сегодня обеспечивает электронное взаимодействие с МВД, ФНС, Росреестром, Социальным фондом России, Федеральной службой судебных приставов и другими ведомствами.
Также удалось объединить данные из информационных систем органов администрации города — Департамента архитектуры и градостроительства, Департамента имущественно-земельных отношений, Управления торговли и бытового обслуживания, МФЦ Ростова и других.
— Это существенно повысило эффективность взаимодействия, скорость получения необходимой информации при предоставлении гражданам муниципальных услуг, а также исключило необходимость направления повторных запросов по имеющимся в системе данным.
Кстати, в системе реализовано взаимодействие с оператором платных парковок в городе.
— Информация о зафиксированных правонарушениях передается в электронном виде для составления протоколов и формирования постановлений, а в случае неоплаты в установленный срок информация направляется в Федеральную службу судебных приставов для взыскания. Также реализована синхронизация с электронным сервисом «Госпочта» портала Госуслуг, посредством которого граждане получают уведомления и квитанции для оплаты в личном кабинете.
Не остались без внимания и сохранность сведений: учитывая необходимость обработки персональных данных, система аттестована по требованиям информационной безопасности и к рабочим местам подключаемых пользователей предъявляются соответствующие требования.
— Имеющаяся в системе информация помогает оперативно реагировать на изменения, планировать развитие городской инфраструктуры и проводить контроль за соблюдением требований законодательства, — прокомментировали в администрации.