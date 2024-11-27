Арбенина упала с балкона в зрительный зал во время концерта в Санкт-Петербурге

Во время выступления артистка переместилась со сцены на балкон в зрительном зале. Затем она перелезла через перила и провалилась сквозь защитную сетку на танцпол.
Несмотря на падение, певица не прекратила петь и продемонстрировала свой профессионализм. Благодаря страховке Арбенина не пострадала, однако, поднявшись наверх, она сняла ремни и обратилась к зрительному залу.
«Ловите меня? Ну ловите», — крикнула артистка и снова прыгнула вниз.
После этого певица вернулась на сцену и исполнила свои главные хиты.
В июле Диана Арбенина и «Ночные снайперы» стали хедлайнером фестиваля «GARAGE FEST Игора Драйв — 2024», который прошел на автодроме «Игорь Драйв» в Ленинградской области.