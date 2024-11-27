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Арбенина упала с балкона в зрительный зал во время концерта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во время концерта рок-группы Ночные снайперы в клубе А2 певица Диана Арбенина рухнула с балкона в зрительный зал. Об этом 27 ноября сообщает телеканал 78 .

Во время выступления артистка переместилась со сцены на балкон в зрительном зале. Затем она перелезла через перила и провалилась сквозь защитную сетку на танцпол.

Несмотря на падение, певица не прекратила петь и продемонстрировала свой профессионализм. Благодаря страховке Арбенина не пострадала, однако, поднявшись наверх, она сняла ремни и обратилась к зрительному залу.

«Ловите меня? Ну ловите», — крикнула артистка и снова прыгнула вниз.

После этого певица вернулась на сцену и исполнила свои главные хиты.

В июле Диана Арбенина и «Ночные снайперы» стали хедлайнером фестиваля «GARAGE FEST Игора Драйв — 2024», который прошел на автодроме «Игорь Драйв» в Ленинградской области.