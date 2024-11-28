Предельную стоимость платной парковки в Петербурге повысят, а реальную — оставят

К счастью, рост максимального тарифа не отражается на реальном. Так, один час парковки все еще будет стоить 100 рублей для обычного автомобиля. Более того, Комитет по транспорту Петербурга обязан устанавливать максимальную стоимость платной парковки не реже, чем раз в год.