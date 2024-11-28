Предельную стоимость платной парковки в Петербурге повысят, а реальную — оставят

Максимальная стоимость платной парковки в Петербурге может увеличиться в следующем году. Соответствующий документ опубликован 27 ноября на портале Смольного. Постановление пока проходит антикоррупционную экспертизу.
— Установить максимальный размер платы за пользование в течение одного часа одним местом на парковке, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования. Для транспортных средств категорий «A» и «M» — 47,15 рубля, для категории «B» — 157,12 рубля, для других категорий — 235,70 рубля, — говорится в документе.
К счастью, рост максимального тарифа не отражается на реальном. Так, один час парковки все еще будет стоить 100 рублей для обычного автомобиля. Более того, Комитет по транспорту Петербурга обязан устанавливать максимальную стоимость платной парковки не реже, чем раз в год.
Ранее в пресс-службе Городского центра управления парковками Петербурга рассказали, что зимой коммунальщикам можно будет скидывать снег в зону платных мест для автомобилей.