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ФК «Ростов» одержал победу над командой «Спартак»

Футболисты «Ростова» прошли в полуфинал Кубка России.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над командой «Спартак». Об этом сообщили на официальной странице команды. Матч проходил 27 ноября на стадионе «Ростов Арена».

Счет открыли донские спортсмены. На 19-й минуте матча первый гол забил Егор Голенков. Соперник пытался поразить ворота донских футболистов, но все старания были напрасны. Затем на 31-й минуте в ворота соперника прилетел еще один гол. Второй мяч забросил Виктор Мелехин. Соперникам удалось поразить наши ворота только один раз. Донские футболисты не оставили шансов на победу.

Матч завершился со счетом 2:1. Футболисты «Ростова» прошли в полуфинал Кубка России.

— Более 26 000 болельщиков приветствовали команду Карпина, которая показала уверенную игру на «Ростов-Арене», — отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.