ФК «Ростов» одержал победу над командой «Спартак»

Счет открыли донские спортсмены. На 19-й минуте матча первый гол забил Егор Голенков. Соперник пытался поразить ворота донских футболистов, но все старания были напрасны. Затем на 31-й минуте в ворота соперника прилетел еще один гол. Второй мяч забросил Виктор Мелехин. Соперникам удалось поразить наши ворота только один раз. Донские футболисты не оставили шансов на победу.