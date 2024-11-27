Эксперт Воронцова: чат-бот в МГУ помогает студентам в научной работе

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Внедренная на факультете фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова программа «Карьерный компас» позволяет студентам гораздо лучше ориентироваться в учебном процессе и выборе карьерного пути, сообщила заместитель декана факультета по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
«Мы решили предложить студентам карьерный компас, по сути, это программное обеспечение с календарем событий, с реакцией студентов, очень простое в использовании и похожее на чат-бот в Telegram. Но он не полностью автоматизирован, там все-таки есть человеческая составляющая, это важно. Несколько операторов — мы их назвали карьерными советниками — доносят до студентов информацию о предстоящих событиях, дополнительных семинарах, лекциях, экскурсиях. Мы используем его для маршрутизации создания научных работ, через этот бот можно получить помощь для написания научной статьи, чтобы потом получить зачет. Это в том числе помогает студенту раскрыться как ученому», — сказал она в ходе сессии «Современные партнерские технологии в реализации молодежного кадрового потенциала для приоритетного развития биомедицины в Российской Федерации», прошедшей в рамках Конгресса молодых ученых.
Первый проректор — проректор по стратегическому развитию Российского национального исследовательского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ Георгий Надарейшвили в ходе сессии отметил, что в области медицины традиции наставничества очень древние. «Древнее даже, чем сама система образования. Отсюда многие нюансы, которые свойственны всему здравоохранению. Министерство уделяет этому особое внимание, и с 2018 года на базе нашего университета функционирует федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества, целью которого является поддержка наставничества во всей системе Минздрава», — сказал он.
В свою очередь директор Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Денис Кузьмин отметил, что вуз старается с самого начала учебы ориентировать студентов в выборе будущей профессии.
«Мы на ранних этапах стараемся [профессионально] ориентировать, показывая что такое наука, биология, IT. Для этого у нас есть олимпиады, заочные школы, другие инструменты. На Дне открытых дверей осеню у нас было очно более 3 тыс. посетителей», — сказал он.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.