Эксперт Воронцова: чат-бот в МГУ помогает студентам в научной работе

«Мы решили предложить студентам карьерный компас, по сути, это программное обеспечение с календарем событий, с реакцией студентов, очень простое в использовании и похожее на чат-бот в Telegram. Но он не полностью автоматизирован, там все-таки есть человеческая составляющая, это важно. Несколько операторов — мы их назвали карьерными советниками — доносят до студентов информацию о предстоящих событиях, дополнительных семинарах, лекциях, экскурсиях. Мы используем его для маршрутизации создания научных работ, через этот бот можно получить помощь для написания научной статьи, чтобы потом получить зачет. Это в том числе помогает студенту раскрыться как ученому», — сказал она в ходе сессии «Современные партнерские технологии в реализации молодежного кадрового потенциала для приоритетного развития биомедицины в Российской Федерации», прошедшей в рамках Конгресса молодых ученых.