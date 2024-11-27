В МФТИ создали формы для выращивания клеток для коленных суставов

Проект по созданию молдов и штампов для трехмерных клеточных структур стал участником конкурса «Студенческий стартап» на базе МФТИ и получил грант в размере 1 млн рублей от федерального Фонда содействия инновациям. В ближайшие шесть месяцев разработчики будут тестировать новые приспособления в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, а также в Институте пластической хирургии и косметологии в Москве.