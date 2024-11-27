В МФТИ создали формы для выращивания клеток для коленных суставов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и Института физики металлов Уральского отделения РАН разработали специальные молды (формы) для выращивания сфероидов — трехмерных клеточных структур, помогающих больному восстановиться после операции по замене коленного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ.
«Предложенное командой разработчиков из МФТИ и ИФМ УрО РАН технологическое решение позволяет формировать трехмерные клеточные структуры в культуральных сосудах. Речь идет не только о стандартных емкостях, но и о редких модификациях форм — многолуночных планшетах и чашках для конфокального микроскопа», — отметили в пресс-службе.
Сфероиды используются в современной медицине для восстановления хрящевой ткани после операции. Они внедряются в поврежденный участок хряща, где начинают выделять биологически активные вещества, которые способствуют регенерации ткани. Эти вещества могут стимулировать рост новых клеток хряща и ускорять их дифференцировку в хрящевые клетки.
Для создания штампов и молдов для сфероидов команда разработчиков из МФТИ и УрО РАН использовала 3D-моделирование и 3D-принтер. В качестве базы для молдов выступил двухкомпонентный литьевой силикон. Новизна технологического решения заключается в создании штампов для многолуночных планшетов, что позволило эффективно проводить тесты для каждого отдельного пациента, и создании молдов для флаконов с большим количеством ячеек для масштабирования процесса.
Проект по созданию молдов и штампов для трехмерных клеточных структур стал участником конкурса «Студенческий стартап» на базе МФТИ и получил грант в размере 1 млн рублей от федерального Фонда содействия инновациям. В ближайшие шесть месяцев разработчики будут тестировать новые приспособления в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, а также в Институте пластической хирургии и косметологии в Москве.