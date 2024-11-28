Что можно и нельзя делать в Гурьев день 28 ноября на Зубного целителя

Православная церковь 28 ноября вспоминает святого Гурия. В народе принято отмечать Гурьев день. Однако у праздника существует еще одно название — Зубной целитель. Оно связано с тем, что в указанный день лечили зубную боль, а также плохое зрение.
Что нельзя делать 28 ноября.
Не рекомендуется жаловаться на судьбу. Мужчинам не следует ругаться со своими женами. Кроме того, в Гурьев день не следует проявляться жадность. Предки верили, что можно потерять благополучие. Также под запретом переедание. С 28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост.
Что можно делать 28 ноября.
По традиции, с указанного дня на стол ставили постную пищу. Это связано с началом Рождественского поста у православных верующих. А еще святому молились об избавлении от зубной боли. Также в Гурьев день было принято ухаживать за лошадьми.
Согласно приметам, выпавший снег говорит о том, что он пролежит до весны. Сильный ветер предупреждает о такой же погоде вплоть до 19 декабря. Потепление с мокрым снегом указывают на холодный май.
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