Что можно и нельзя делать в Гурьев день 28 ноября на Зубного целителя

Не рекомендуется жаловаться на судьбу. Мужчинам не следует ругаться со своими женами. Кроме того, в Гурьев день не следует проявляться жадность. Предки верили, что можно потерять благополучие. Также под запретом переедание. С 28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост.