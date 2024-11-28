«Моя первая попытка прекрасной, это был опыт, переходящий в развод!» Белорусская телеведущая Светлана Боровская честно рассказала о разводе с мужем актером Анатолием Котеневым

— Жена?.. Я вам всем желаю прожить один раз, пройти рука об руку всю свою жизнь с одним человеком… Но жизнь слишком длинна, чтобы так получилось у всех. Поэтому я второй раз замужем. Не потому, что первый был плохой. Потому что, видимо, знаете, кто-то рождается и встречается, чтобы прожить жизнь в любви и согласии. А кто-то живет, чтобы родить этих детей прекрасных. У всех по-разному. Поэтому моя первая жизнь была тоже прекрасной, но это был опыт, переходящий в развод. Я не умею долго быть несчастной. Ну, просто, паззлики какие-то не сошлись. Вот нет плохих, потому что, возможно, для кого-то он хороший муж теперь, а я для своего мужа нынешнего — прекрасная жена, во всяком случае, он пишет мне об этом каждый день.