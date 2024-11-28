«Моя первая попытка прекрасной, это был опыт, переходящий в развод!» Белорусская телеведущая Светлана Боровская честно рассказала о разводе с мужем актером Анатолием Котеневым

Популярная телеведущая Светлана Боровская впервые рассказала о деталях развода с первым мужем актером Анатолий Котеневым.
Актриса и телеведущая Светлана Боровская не так давно пообщалась с белорусскими школьниками, придя в студию программы «Сто вопросов взрослому», выходящей на телеканале «Беларусь 1», в качестве гостьи. Актрису и телезвезду спрашивали о разном, в том числе и личном, и несколько раз она останавливалась на отношениях со своим первым мужем, известным актером Анатолием Котеневым, с которым давно уже не в браке.
Отношения в браке, который казался идеальным, были непростыми. Фото: Виктор Зайковский, соцсети.
— Какая вы мама и жена? — спросила одна из школьниц.
— Значит, мама я — безумная женщина. Мне надо звонить, шапку носить и все такое прочее… Но я не думаю, что я люблю своих детей больше, чем все остальные мамы. Просто я, например, себя очень сдерживаю от этой вселенской любви. Поэтому я пытаюсь быть другом своим детям, но все равно — мама во мне иногда перешкаливает, — рассмеялась Светлана, мать взрослых сыновей, Клима и Владимира. — И я смотрю на себя, как в кривое зеркало, я себе не нравлюсь такой. Но я над собой бьюсь.
— А какая жена? — вопрос был повторен.
— Жена?.. Я вам всем желаю прожить один раз, пройти рука об руку всю свою жизнь с одним человеком… Но жизнь слишком длинна, чтобы так получилось у всех. Поэтому я второй раз замужем. Не потому, что первый был плохой. Потому что, видимо, знаете, кто-то рождается и встречается, чтобы прожить жизнь в любви и согласии. А кто-то живет, чтобы родить этих детей прекрасных. У всех по-разному. Поэтому моя первая жизнь была тоже прекрасной, но это был опыт, переходящий в развод. Я не умею долго быть несчастной. Ну, просто, паззлики какие-то не сошлись. Вот нет плохих, потому что, возможно, для кого-то он хороший муж теперь, а я для своего мужа нынешнего — прекрасная жена, во всяком случае, он пишет мне об этом каждый день.
Светлана ответила на самые неожиданные, в том числе и личные, вопросы. Фото: соцсети телеканала «Беларусь 1».
Поинтересовались у Светланы Боровской и тем, чтобы она, будь у нее такая возможность, поменяла в своей жизни.
— Ну, детей я поменять не могу, правда?! А если бы я поменяла бы первого мужа, тогда я бы не родила этих прекрасных детей, правильно? Тогда были бы совсем другие дети — тоже не могу. Родителей, понятно, невозможно. Друзей — невозможно, потому что я бы не узнала, как звучат все ноты жизни, — рассуждая вслух констатировала телеведущая.
Телеведущая буквально искрит позитивом и энергией. Фото: соцсети.
— Да ничего бы я не поменяла! Знаете, бывает так, что судьба тебя берет за шкирку: там — поезд ушел, тут — что-то не произошло… — философски, чуть поразмыслив, заключила Светлана Боровская, говоря о предначертанности и предрешенности судеб.
К слову, в 2022 году первый муж Светланы Боровской актер Анатолий Котенев честно рассказал о том, что около 15 лет жил на две семьи, в какой-то момент он признался, что именно Боровская поставила финальную точку в их романтической истории и браке (тут про это).
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