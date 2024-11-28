Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.