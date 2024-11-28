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Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 76% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер 28 ноября переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3 градусов, днем +3…+8 тепла», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +5…+7.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до +5, днем +4…+9 градусов.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.