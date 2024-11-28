Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг

«Ветер 28 ноября переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3 градусов, днем +3…+8 тепла», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +5…+7.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до +5, днем +4…+9 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.