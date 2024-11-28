Дороги ярости: Алексей Иванов написал русский «Фоллаут»

К чему в итоге вырулят Митя и его спутники, мы говорить не будем, хотя финал в примерных чертах можно предсказать уже в середине книги. Это не главное. Главное разбросано по страницам книги маленькими крошками, обрывками, где-то между сценами извращенных сексуальных утех, битв один на один и стенка на стенку, с машинами и без, и длинными пассажами с громоздким биологическим вокабуляром. У «Вегетации» не так уж мало общего со «вселенной» «Трансгуманизма». А раз пошла эта параллель, поневоле задумываешься, самостоятельный ли роман перед нами или введение в большой постапокалипсис от Иванова. Слишком многое здесь заявлено, но оставлено за кадром, слишком малую часть российского «Фоллаута» нам показали.