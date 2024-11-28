Культурная неделя: выбор «Известий»

В повторный прокат выходит легендарная комедия Владимира Меньшова, снятая в 1984 году. Теперь ее можно посмотреть на широком экране кинотеатра. Ликвидируя неисправность лебедки, Василий Кузякин получил травму и путевку на юг. Там он встретил роковую женщину Раису Захаровну, и… вернулся Вася с курорта не к себе в деревню, а в дом коварной разлучницы. Началась для него новая жизнь, в которой было много непонятного и интересного, но не было жены Нади, детей и голубей.