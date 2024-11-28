Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Последняя клятва Гиппократа» 18+
Фото: РЕН ТВКадр из фильма «Последняя клятва Гиппократа».
Режиссер: Роман Ярославцев. В ролях: Максим Дрозд, Максим Белбородов, Вадим Норштейн, Ирина Таранник, Анатолий Кот, Алена Хмельницкая, Валерия Шкирандо, Кирилл «Батишта» Петров.
Петр Кратов — бывший военный хирург, светило медицины. В прошлом — уважаемый член общества, примерный семьянин. Сейчас он работает в бригаде скорой помощи фельдшером, а живет в доме своего старшего сына Виктора — начальника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Виктор из чувства сыновнего долга вытащил отца со дна, оплатил лечение в клинике от зависимости, поселил у себя, через друзей нашел ему работу.
На скорой Кратова полушутя называют Гиппократом — из-за рифмы к фамилии и за болезненную приверженность клятве помогать любому больному. В городе происходит передел наркорынка, и Петр помимо своей воли вынужден не только помогать главарю преступной группировки, в которой состоит его младший сын, но и скрывать свои дела от сына-полицейского, твердо решившего эту группировку уничтожить.
1 декабря с 13:30, на канале РЕН ТВ.
«Приключения Паддингтона 3» 6+
Фото: ВольгаКадр из фильма «Приключения Паддингтона 3».
Режиссер: Дагал Уилсон. В ролях: Бен Уишоу, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Имельда Стонтон, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Хью Бонневиль, Мадлен Харрис.
Паддингтон и семейство Браунов едут на родину медвежонка — в Перу. Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь вся семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.
С 28 ноября в прокате.
«Любовь и голуби» 12+
Фото: МВККадр из фильма «Любовь и голуби».
Режиссер: Владимир Меньшов. В ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Янина Лисовская, Игорь Лях.
В повторный прокат выходит легендарная комедия Владимира Меньшова, снятая в 1984 году. Теперь ее можно посмотреть на широком экране кинотеатра. Ликвидируя неисправность лебедки, Василий Кузякин получил травму и путевку на юг. Там он встретил роковую женщину Раису Захаровну, и… вернулся Вася с курорта не к себе в деревню, а в дом коварной разлучницы. Началась для него новая жизнь, в которой было много непонятного и интересного, но не было жены Нади, детей и голубей.
С 28 ноября в прокате.
«Эммануэль» 18+
Фото: Наше КиноКадр из фильма «Эммануэль».
Режиссер: Одри Диван. В ролях: Ноэми Мерлан, Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Уилл Шарп, Энтони Вон, Изабелла Вэй, Чача Хуан, Эдриэнн Лау.
Эммануэль, женщина, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии она открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая свое понимание близости и свободы.
С 28 ноября в прокате.
«Руки Вверх!» 16+
Фото: Централ ПартнершипКадр из фильма «Руки Вверх!».
Режиссер: Аскар Узабаев. В ролях: Владислав Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Леонид Ярмольник, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Федор Лавров.
Хиты российской культовой поп-группы «Руки Вверх!», прозвучавшие почти 30 лет назад на всю страну, любимы и сегодня. Фильм показывает головокружительный путь музыкантов к успеху и погружает зрителя в личные переживания фронтмена коллектива — Сергея Жукова. Это захватывающая история о том, как некогда робкий мальчишка из провинции превратился в суперзвезду.
C 28 ноября в онлайн-кинотеатре START.
«Первый номер» 18+
Фото: KIONКадр из сериала «Первый номер».
Режиссер: Клим Козинский. В ролях: Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков.
Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь. По сюжету, популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — и не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия. Коллектив издания против его назначения. Но Костя привык жить по своим правилам и намерен доказать себе и миру, что еще чего-то стоит. Увидит ли первый номер свет с таким главредом?
С 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION.
Театр.
«Секрет счастья» 18+
Фото: пресс-служба Madison.
Режиссер: Александр Шульгин. В ролях: Иван Чуйков, Никита Дювбанов, Полина Некрасова, Полина Чирикова, Евгения Романова, Евгения Розанова, Ксения Копылова, Альбина Кабалина.
Премьера интерактивного театрального dinner-шоу, способного пробудить в каждом размышления о смысле бытия. Каждая сцена — это отдельная глава о жизни четырех героев, которые находятся на своем пути к исполнению желаний. Однако в процессе этих поисков они приходят к тому, что истинное счастье таится вовсе не в материальных достижениях или внешних успехах, а в чем-то более глубоком и личном. Шоу начинается еще до первого акта — при входе гостей встречают бокал игристого и гастрономический перформанс от бренд-шефа Никиты Кузьменко.
29 ноября, 20:00, Madison.
«Путешествие на Багровый остров» 16+
Фото: пресс-служба Московского театра «Эрмитаж».
Режиссер: Михаил Левитин. В ролях: Сергей Олексяк, Станислав Сухарев, Константин Тумилович. Сергей Бесхдебнов, Андрей Павлов, Дарья Белоусова, Ирина Богданова, Пётр Кудряшов, Андрей Семенов.
Спектакль Михаила Левитина создан по несправедливо забытой пьесе Михаила Булгакова. Это погружение зрителей в мир театрального закулисья, где прямо на их глазах проходит генеральная репетиция новой постановки. Экзотика туземного острова и дальних стран, отважные мореплаватели и прекрасные дамы — всё это, благодаря вошедшим в спектакль письмам и воспоминаниям Булгакова, тесно переплетено с непростой и даже трагической судьбой писателя.
29 ноября, 19:00, Московский театр «Эрмитаж».
«Чайка» 16+
Фото: пресс-служба МХТ имени Чехова/Александра Торгушникова.
Режиссер: Константин Хабенский. В ролях: Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Илья Козырев, Софья Шидловская, Анатолий Кот, Алёна Хованская, Андрей Максимов.
Премьера «Чайки» Чехова — режиссерский дебют худрука Константина Хабенского. Это знаковая пьеса для МХТ. Постановка Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в 1898 году обозначила новый рубеж в истории русского и мирового театра. Пьесу Чехова на сцене Художественного театра в разные годы ставили режиссеры Виктор Станицын, Борис Ливанов, Олег Ефремов.
30 ноября, 1 декабря, 19:00, МХТ имени Чехова.
«Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» 12+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Режиссер: Алексей Дубровский. В ролях: Виктор Низовой, Александр Клюквин, Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, Екатерина Гревцева, Андрей Чернышов, Дмитрий Кривошеев, Анастасия Дубровская.
Премьера приурочена к 200-летию Исторической сцены Малого театра. Впервые московская публика увидела водевиль Дмитрия Ленского в XIX веке. В комедийной пьесе блистали корифеи русской сцены — Живокини, Щепкин и сам автор. История о служителях сцены и ценителях театрального искусства не утратила сегодня своей притягательности. В бойко закрученном сюжете с шутливыми куплетами и танцами, розыгрышами и интригами есть место простодушной хитрости, благодаря которой истинный талант, добившись признания, засверкает на провинциальных подмостках.
30 ноября, 1 декабря, 18:00, Малый театр.
Концерты.
Гала-концерт «Посвящение Галине» 6+
Фото: пресс-служба колледжа.
Концерт приурочен к 30-летию колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. В программе: выступления молодых вокалистов, инструменталистов, танцевального коллектива колледжа, хора «Вишенки», духового оркестра, джазового ансамбля и ансамбля ударных инструментов. Прозвучат шедевры классической и современной музыки. Учебный театр колледжа представит фрагменты из оперы Мартина-и-Солера «Редкая вещь» и Чайковского «Евгений Онегин».
2 декабря, 19:00, «Новая опера» им. Е. В. Колобова.
«Зимний вечер с Вадимом Эйленкригом» 6+
Фото: пресс-служба Театра ЭстрадыВадим Эйленкриг.
Большой концерт Вадима Эйленкрига. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew представят джазовый коктейль из популярных хитов и новых произведений. Зажигательные латиноамериканские ритмы, бразильский блюз, кубинская румба и знаменитые джазовые стандарты.
1 декабря, 19:00, Театр Эстрады.
Альбина Шагимуратова 6+
Фото: пресс-служба Московской филармонии.
Заслуженная артистка России, лауреат премий «Золотая маска», Casta Diva и «Фигаро» Альбина Шагимуратова выступит с сольной программой, собранной из жемчужин вокального репертуара — романсов Глинки, Чайковского и Листа. В дуэте с прославленной певицей выступит петербургская пианистка, лауреат международных конкурсов Зарина Шиманская. Концерт станет музыкальным приношением к 220-летию со дня рождения Михаила Глинки и 100-летию со дня рождения Ирины Архиповой.
1 декабря, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского.
«Звезды Дорожного радио» 12+
Фото: пресс-служба Дорожного радио.
В первый день зимы состоится грандиозная церемония вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио». В этот вечер под сводами Ледового дворца Санкт-Петербурга прозвучат композиции, за которые миллионы слушателей голосовали в хит-параде «Звезды Дорожного радио. Топ-10» в течение всего года. Обновленную награду «Дорожного радио» получат Олег Газманов, SHAMAN, Александр Буйнов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Дмитрий Колдун, Денис Майданов, Татьяна Буланова, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили, группа Dabro, JAZZDAUREN, Татьяна Куртукова, Кай Метов, Александр Шоуа и группа «Непара», Алсу, группа «Город 312» и другие популярные музыканты. А ведущей торжественной церемонии станет звезда телеэфира, продюсер и общественный деятель Яна Чурикова.
1 декабря, 18:00, Ледовый дворец (Санкт-Петербург).
«Хиты мировых мюзиклов» 6+
Фото: пресс-служба Дома Музыки.
Зрители услышат хиты из самых популярных, завоевавших весь мир мюзиклов — «Призрак оперы», «Кабаре», «Кошки», «Чикаго», «Mamma Mia», «Шахматы», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Король лев», «Привидение», «Красавица и Чудовище», «Зорро». Вместе с оркестром «Русская Филармония» на сцену выйдут солисты, которые исполняли главные роли в российских премьерах этих легендарных спектаклей: Наталия Быстрова, Юлия Чуракова, Эдвард Хачарян, Дмитрий Ермак, а также специальные гости — Арсен Мукенди и Мариус Джулиан.
30 ноября, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
«Легенды Ретро FM» 12+
Фото: пресс-служба Ретро FM.
Шоу вновь объединит зарубежных и российских суперзвезд, а также всех поклонников лучшей музыки 70-х, 80-х и 90-х. На сцену международного фестиваля в двух столицах выйдут знаменитые иностранные артисты — испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan, легенда евродиско F.R. David, а также американское трио No Mercy и авторы хита Coco Jumbo — немецкие исполнители Mr. President.
В шоу примут участие и любимые отечественные музыканты. В Москве свои хиты исполнят Валерий Сюткин, Лариса Долина, Лев Лещенко, Марина Хлебникова, Кай Метов, Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, «Русский размер» и специальный гость — группа REFLEX и ее бессменная солистка Ирина Нельсон. А в Санкт-Петербурге на «Легендах Ретро FM» выступят Лариса Долина, Игорь Корнелюк, «Самоцветы», Вадим Казаченко, Алиса Мон, REFLEX и многие другие.
29 ноября, 19:00, Ледовый дворец (Санкт-Петербург).
30 ноября, 19:00 «ВТБ Арена» (Москва).
«Пусть всегда будет солнце» 6+
Фото: ТАСС/Генде-Роте Валерий/Аркадий Островский.
Концерт, посвященный 110-летию композитора Аркадия Островского. В программе прозвучат песни автора в исполнении популярных артистов, среди которых лауреаты всероссийских и международных конкурсов — Борис Дьяков, Илья Хардиков, Тимур Кожобеков, Наталья Манулик, Сергей Петрищев. На сцену вместе с солистами выйдет Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под управлением заслуженного артиста РФ Дмитрия Дмитриенко и его солистки Ирина Крутова и Анна Сиднина. Вечер проведет заслуженная артистка РФ Галина Преображенская.
28 ноября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец, Малый зал.
Музеи.
«Неизвестный Щукин. Не только новое искусство» 0+
Фото: пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина.
Сергей Иванович Щукин известен на весь мир собранием нового искусства — импрессионистов, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо, Дерена. Однако недавно проведенные Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина исследования установили, что дом мецената также наполняли произведения старых мастеров, памятники Древнего Египта, цивилизаций Востока, предметы из фарфора, древние русские иконы. Выставка рассказывает о забытых частях разнопланового собрания коллекционера и его семьи.
До 16 март, ГМИИ имени А. С. Пушкина.
«Нюра Маркина — моя няня» 0+
Фото: пресс-служба Музея современной истории России.
Выставка посвящена Анне Никитичне Маркиной, любимой няне поэта Евгения Евтушенко. Экспозиция включает три раздела: «Она была моей Ариной Родионовной», «Я по наказам Нюры не распускаю нюни», «Спасибо моей няне Нюре — за то, что я в литературе».
В экспозиции можно увидеть личные вещи Нюры Маркиной, познакомиться со стихами и отрывками из автобиографической прозы, личного архива семьи Евтушенко. Также будут демонстрироваться уникальные фото и видеоматериалы.
С 1 до 30 декабря, музей-галерея Е. Евтушенко.
«Владимир Мартынов. Автоархеология. Пространство автоархеологии. Дмитрий Пошвин» 0+
Фото: пресс-служба Галереи современного искусства a—s—t—r—a.
Галерея современного искусства a—s—t—r—a открывает выставку Владимира Мартынова, композитора, философа, художника, автора одной из главных музыкальных композиций шедевра Паоло Соррентино «Великая красота» и художника Дмитрия Пошвина. Экспозиция соединяет философские, музыкальные и визуальные интуиции, которые Владимир Мартынов развивает на протяжении многих лет. Впервые серьезно термин «онтография» ввел американский философ Ян Богост, определив его как «эстетическую теорию множеств». Онтография воспевает любую конфигурацию предметов, явлений, фактов вне зависимости от ее смысла, принимая ее такой, какая она есть.
До 12 декабря, ЦСИ Винзавод, подъезд 8.
«Наш! Путь на пользу» 6+
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Коломенское».
Российская галерея искусств совместно с музеем-заповедником «Коломенское» представляют масштабную выставку, посвященную 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В экспозиции собраны картины известнейших авторов, которые вдохновлялись Крымом: Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Валентина Серова, Василия Поленова, Ильи Репина, Александра Дейнеки и многих других. Масштабный выставочный проект объединил более 400 уникальных экспонатов из собраний 66 российских музеев, архивов и библиотек.
С 29 ноября до 16 марта, выставочный зал «Атриум».
«Золото рядом» 0+
Фото: пресс-служба Политехнического музея.
Экспозиция рассказывает о происхождении золота, его роли в культуре, финансовой системе и техническом прогрессе, а также об истории золотодобычи и новейших технологиях, которые применяются в отрасли в наши дни. Посетители выставки смогут проследить жизненный путь золота — от образования месторождений и геологоразведки до выплавки слитка. Также они увидят, как золото присутствует в повседневных предметах и технологиях. Это совместный проект компании «Полюс», лидера российской золотодобычи, и Политехнического музея.
До 17 мая, в историческом мультимедийном парке «Россия» (Якутск).
«Дмитрий Жилинский. Личное» 12+
Фото: пресс-служба РОСИЗО.
В экспозиции представлены материалы из семейного архива, живопись и графика, относящиеся к разным этапам творческого пути мастера. Экспозиция объединяет произведения из частных собраний и российских музеев. В их числе Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, музеи Саратова, Самары, Тамбова, Тулы, Архангельска.
С 29 ноября в выставочных залах РОСИЗО.
«Снегурочка. Мечта о Севере» 0+
Фото: пресс-служба Архангельского краеведческого музея.
Выставочный проект Архангельского краеведческого музея и Музея МХАТ. В основе выставки — идея показа фантастического мира, воссозданного в спектакле «Снегурочка» в 1900 году в МХТ по одноименной пьесе Островского. В поисках правдивой жизненной фактуры художник спектакля Виктор Симов отправился в путешествие на Русский Север, в Архангельск и Вологду. В четырех залах будут воссозданы ключевые эпизоды пьесы: зимний лес — родной дом Снегурочки; изба Бобыля и Бобылихи, где она ищет свое место в человеческом мире; палаты Берендея, в которых она обручается с Мизгирем; и Ярилина долина, где Снегурочка тает.
С 1 декабря до 20 апреля в Гостином дворе (Архангельск).
Фестивали и премии.
«Наш Мусоргский. Из глубины…» 12+
Фото: пресс-служба Большого театра/Дамир Юсупов.
Фестиваль посвящен 185-летию со дня рождения великого русского композитора, воспевавшего историю России, самобытность, богатство традиций и культуры. Он объединит творческие силы Большого и Мариинского театров. В спектаклях под управлением маэстро Валерия Гергиева выступят выдающиеся певцы. Пройдут прямые трансляции в кинотеатрах многих городов страны. 28 и 29 ноября на Новой сцене премьера оперы «Сорочинская ярмарка», а на Камерной — премьера оперы «Женитьба». 2 декабря на Исторической сцене прозвучит неоконченная опера «Саламбо», 4 и 5 декабря — «Борис Годунов».
До 5 декабря, Большой театр.
Маркет молодого искусства 0+
Фото: пресс-служба выставки «ВЫПУСК “24”.
Первый маркет молодого искусства — часть параллельной программы к выставке «ВЫПУСК»24". В нем примут участие молодые художники, окончившие творческие вузы в этом году. Они представят работы в разных медиумах, включая живопись, графику, керамику, дизайнерские плакаты и открытки. Маркет молодого искусства станет пространством, где художники смогут встретиться с коллекционерами, кураторами, галеристами и предложить свои работы в их собрания.
С 29 ноября по 1 декабря, «Паркинг Галерея» «Зарядья».
VIII Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» 16+
Фото: пресс-служба «Уроков режиссуры».
Конкурсный показ в рамках Биеннале пройдет на трех сценах Москвы. 27 ноября в 19:00 в Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац покажут компьютерную драму по мотивам сценария Спайка Джонса «ОНА» (ОперационНая системА). Спектакль поставил художественный руководитель театра Георгий Исаакян. Объединенные элементы оперы, балета и драмы создают особую сценическую магию. 28 ноября в 19:00 в МТЮЗ — новое прочтение «Ромео и Джульетты». В основе спектакля собственная пьеса Петра Шерешевского, которую он написал по мотивам трагедии Уильяма Шекспира. 30 ноября в 15:00 в Центре драматургии и режиссуры (сцена на Поварской) показы завершатся спектаклем «Скоморох Памфалон» Владимира Панкова.
27−30 ноября, Москва.
«Событие года» 18+
Фото: пресс-служба КиноРепортер.
Журнал «КиноРепортер» проводит традиционную премию «Событие года». Торжественный прием по случаю вручения награды объединит в этот вечер более 100 выдающихся творческих деятелей российского кино, театра и телевидения, однако списки до самой церемонии держатся в секрете. Лауреатами в разные годы становились Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Юлия Снигирь, Антон Златопольский, Евгений Миронов, Филипп Янковский, Виктория Исакова, Александр Петров и другие.
28 ноября, 20:00, «Особняк на Волхонке».
II Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» 6+
Фото: пресс-служба Зарядья.
Мероприятие объединяет оперы в концертном исполнении, симфоническую и камерную музыку разных эпох: от барокко до современности, джаз, этно, хореографические постановки, программы для всей семьи. В декабре в зале «Зарядье» выступят Ильдар Абдразаков, Борис Березовский, Валерий Гергиев, Хибла Герзмава, Симона Кермес, Дмитрий Корчак, Денис Мацуев, Владимир Спиваков и многие другие. Откроют фестиваль 1 декабря Борис Березовский (фортепиано) и Московский государственный симфонический оркестр. Дирижер — Иван Рудин. В концерте прозвучит музыка Чайковского.
С 1 до 31 декабря, «Зарядье».
«Нам 25 лет» 16+
Фото: пресс-служба Театр музыки и драмыМюзикл «Волосы».
Театр музыки и драмы под руководством Стаса Намина празднует юбилей — 25 лет. С 3 по 7 декабря зрители смогут увидеть яркие постановки, созданные уникальной и универсальной труппой. На сцену выйдут и те, кто стоял у истоков театра четверть века назад, и артисты, которые начали свой творческий путь совсем недавно. В праздничную программу вошли наиболее знаковые постановки театра: мюзикл «Волосы», рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», авангардная опера «Победа над Солнцем», «Космос» по рассказам Василия Шукшина, спектакль по дневникам художника Михаила Шемякина «Нью-Йорк.80-е. Мы!».
С 3 по 7 декабря, Театр музыки и драмы под руководством Стаса Намина.
3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» 18+
Фото: пресс-служба фестиваля «Зимний».
В программе представлены новогодняя комедия Данила Иванова о чиновнике-авантюристе «Операция “Холодно”, фильм ужасов Михаила Мерзликина “Шаман”, фантастическая драма “ON и Она” Евгения Корчагина. Зрители также увидят новую картину Алены Званцовой “День недели — любой”, “Сумма квадратов-катетов” Киты Фрайхайт, “Чувства” Виктории Мокеровой, спортивную драму “Спид Стар” Алексея Амбросьева, драму Юрия Арабова “Гирокастра”. В жюри кинофестиваля вошли ведущие российские кинематографисты: Ирина Розанова, Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Антон Филипенко. Возглавит жюри Сергей Титинков.
С 1 до 7 декабря, Москва.