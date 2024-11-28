Бразильский футболист Ориньо захотел получить российское гражданство

Бразильский футболист Ориньо, выступающий за подмосковные «Химки», выразил желание получить российское гражданство. В интервью РБ Спорт он сообщил, что активно обсуждает этот вопрос со своим агентом.
«Я могу и хочу играть в сборной России», — сказал Ориньо.
29-летний игрок начал свою карьеру в России в январе 2024 года, когда подписал контракт с командой «Родина». Летом он подписал соглашение с «Химками», за которые успел провести 15 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.
Ранее бывший футболист сборной Исландии Рагнар Сигурдссон, выступавший в РПЛ за такие футбольные клубы как «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», также сообщил о своем желании получить российское гражданство.