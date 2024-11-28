Уголовное дело возбуждено после стрельбы в центре Москвы

По данным МВД, информация о пострадавших не поступала. При этом SHOT, Mash и РЕН ТВ ранее писали об одном пострадавшем, которому якобы попали в ногу. Baza сообщала, что этот момент попал на кадры, которые опубликовала прокуратура. На них также видно, что после потасовки компания разбежалась в разные стороны.