Что произошло в Иркутске в ночь на 28 ноября 2024: последние новости

В Ангарске бывший пристав-исполнитель отправился «за решетку» на четыре года за мошенничество и взятку. Он брал деньги у жителя города нефтехимиков, якобы за помощь с выплатой долга. Правда, дело было не в его полномочиях. Почуяв обман сибиряк обратился к правоохранителям.