Что произошло в Иркутске в ночь на 28 ноября 2024: последние новости

Пенсионерка погибла в ДТП с двумя иномарками в Черемховском районе. Машины столкнулись на трассе возле села Новогромово. В аварии также травмы получил водитель «Ниссана». Ему оказывают помощь медики.
Еще одно серьезное ДТП, но уже в Слюдянском районе. Грузовик ехал в гору и в этот момент из кузова выпала груда металлолома. Груз завалил следовавшую позади фуру. МЧС помогали водителю выбраться из-под завалов.
В Ангарске бывший пристав-исполнитель отправился «за решетку» на четыре года за мошенничество и взятку. Он брал деньги у жителя города нефтехимиков, якобы за помощь с выплатой долга. Правда, дело было не в его полномочиях. Почуяв обман сибиряк обратился к правоохранителям.