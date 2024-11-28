Врач Поляков: регулярные перекусы «мусорной» едой приведут к лишнему весу

Постоянные перекусы некачественными продуктами могут привести к воспалительным процессам в кишечнике и набору лишнего веса. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Если в течение дня где-то плюшку съесть, шоколадку, пончиком закусить или сосиской, то ничего хорошего для организма не будет. Обычно под фастфудом у нас понимаются какие-нибудь бургеры. Но я бы к нему отнес 80% ассортимента современных масс-маркетов. Это сосиски, шпикачки, всякие разновидности печенья, сэндвичи, какие-то творожки с сахаром, йогурты питьевые с клубникой и многое другое. Это та еда, которую где-то на фабрике скомпоновали из отдельных ингредиентов. Человек открыл, быстро съел и пошел дальше. То есть регулярное забивание кишечника такой мусорной едой, которая плохо переваривается, может вызывать процессы брожения, воспалительные процессы. Плюс ко всему некачественная пища будет способствовать набору веса, нарушению углеводного процесса, повышению холестерина», — сказал диетолог.
При этом Поляков добавил, что рекомендуется употреблять пищу несколько раз в день, но необходимо использовать качественные продукты.
«Для нормального пищеварения, для хорошей массы тела, для хорошего самочувствия рекомендуется дробное питание в течение дня. То есть принимать пищу понемногу каждые 2,5−3 часа. Она тогда лучше переваривается, усваивается и обменные процессы идут лучше. Нормальная еда состоит из принципиально других ингредиентов, в отличии от мусорной пищи. Они должны содержать белки, жиры и углеводы хорошего качества», — отметил специалист.
Ранее Поляков рассказывал, что оптимальный ежедневный завтрак должен быть сбалансированным, а принимать пищу стоит в течение двух часов после пробуждения.
При этом диетолог призвал взрослых отказаться от молочных каш, чтобы не было проблем с пищеварением.