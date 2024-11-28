Врач Поляков: регулярные перекусы «мусорной» едой приведут к лишнему весу

«Если в течение дня где-то плюшку съесть, шоколадку, пончиком закусить или сосиской, то ничего хорошего для организма не будет. Обычно под фастфудом у нас понимаются какие-нибудь бургеры. Но я бы к нему отнес 80% ассортимента современных масс-маркетов. Это сосиски, шпикачки, всякие разновидности печенья, сэндвичи, какие-то творожки с сахаром, йогурты питьевые с клубникой и многое другое. Это та еда, которую где-то на фабрике скомпоновали из отдельных ингредиентов. Человек открыл, быстро съел и пошел дальше. То есть регулярное забивание кишечника такой мусорной едой, которая плохо переваривается, может вызывать процессы брожения, воспалительные процессы. Плюс ко всему некачественная пища будет способствовать набору веса, нарушению углеводного процесса, повышению холестерина», — сказал диетолог.