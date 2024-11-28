Украинский вратарь Трубин отказался от рукопожатия с Головиным перед матчем

Украинский вратарь Анатолий Трубин, представляющий лиссабонский клуб «Бенфика», демонстративно проигнорировал рукопожатие с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед началом матча Лиги чемпионов.
Игра проходит в Монако на стадионе «Луи II», где на данный момент первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во время традиционного приветствия соперников перед матчем Трубин прошел мимо Головина, не предложив ему руку, несмотря на готовность российского футболиста к жесту. Это вызвало у Головина заметное удивление.
Однако на поле Головин ответил украинскому голкиперу, оформив голевую передачу на форварда Элисса Бен-Сегира уже на 13-й минуте, что позволило «Монако» открыть счет.
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