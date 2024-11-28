Украинский вратарь Трубин отказался от рукопожатия с Головиным перед матчем

Игра проходит в Монако на стадионе «Луи II», где на данный момент первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во время традиционного приветствия соперников перед матчем Трубин прошел мимо Головина, не предложив ему руку, несмотря на готовность российского футболиста к жесту. Это вызвало у Головина заметное удивление.