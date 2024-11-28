В США заявили о высокой эффективности лекарства от ВИЧ ленакапавир

Последующие наблюдения показали, что лишь два участника эксперимента (1% от их общего числа), получавших инъекции ленакапавира, заразились ВИЧ за год наблюдений, тогда как в контрольной группе произошло девять заражений. По оценкам медиков, это свидетельствует о предотвращении 96% случаев заражений ВИЧ и говорит в пользу того, что ленакапавир столь же эффективно воздействует на мужчин, как и на женщин. Это открывает дорогу для его применения для снижения заболеваемости ВИЧ по всему миру, подытожили медики.