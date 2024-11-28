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Вода из-под крана в домах Выборга изменит цвет

Произойдет это из-за непогоды в районе.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Выборга предупредили об изменении цвета воды из-под крана в их квартирах. Причиной этого стала штормовая погода и выпадение большого количества осадков. Все это сказалось на воде в озере Краснохолмское, откуда берут забор водоочистные городские сооружение, сообщает «Online47».

— Специалисты предприятия контролируют все этапы технологического процесса очистки воды, но возможны временные изменения цветности по некоторым адресам, — рассказали в Леноблводоканале о том, что их специалисты держат ситуацию под контролем.

Также в организации просят сообщать в единую аварийную службу предприятия о случаях несоответствия качества воды.

Однако погода повлияла не только на Выборг, но и Санкт-Петербург. Так, из-за низких температур воздуха и высокой влажности в загородных лесах заметили редкое природное явление — «ледяные волосы».

ЖКХ