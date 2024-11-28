Вода из-под крана в домах Выборга изменит цвет

Жителей Выборга предупредили об изменении цвета воды из-под крана в их квартирах. Причиной этого стала штормовая погода и выпадение большого количества осадков. Все это сказалось на воде в озере Краснохолмское, откуда берут забор водоочистные городские сооружение, сообщает «Online47».