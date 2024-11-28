Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 ноября 2024

Погода в Иркутске 28 ноября 2024 обещает резкое потепление. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. После захода солнца шкала термометра опустится до 0…-2. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет идти снег с дождем, порывы ветра до 13 м/с.