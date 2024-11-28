Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 ноября 2024

Погода в Иркутске 28 ноября 2024 обещает резкое потепление. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. После захода солнца шкала термометра опустится до 0…-2. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет идти снег с дождем, порывы ветра до 13 м/с.
Погода в Иркутске 28 ноября 2024.
— Облачно с прояснением, пройдет снег и дождь. В Нижнеудинском районе без существенных осадков, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, метели, температура ночью +1…-4, при уменьшении облачности −9…-14, — рассказали синоптики.
В Катангском и северо-восточных районах ожидается −10…-15, местами −20…-25, днем 0…+5, при облачной погоде −2…-7, в северо-восточных районах −12…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 28 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Забайкалья хотел купить страуса и потерял 95 тысяч рублей.