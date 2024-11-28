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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 ноября 2024

+4 градуса и снег с дождем ожидаются в Иркутске 28 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 28 ноября 2024 обещает резкое потепление. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. После захода солнца шкала термометра опустится до 0…-2. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет идти снег с дождем, порывы ветра до 13 м/с.

Погода в Иркутске 28 ноября 2024.

— Облачно с прояснением, пройдет снег и дождь. В Нижнеудинском районе без существенных осадков, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, метели, температура ночью +1…-4, при уменьшении облачности −9…-14, — рассказали синоптики.

В Катангском и северо-восточных районах ожидается −10…-15, местами −20…-25, днем 0…+5, при облачной погоде −2…-7, в северо-восточных районах −12…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 28 ноября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Забайкалья хотел купить страуса и потерял 95 тысяч рублей.