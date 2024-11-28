Ассоциацию гастроиндустрии хотят создать в Иркутской области

Представители ресторанного бизнеса из Иркутской области поддержали идею создания региональной ассоциации гастроиндустрии. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, она поможет объединить профессионалов для разработки единых стандартов качества услуг и продвижения совместных проектов.