Ассоциацию гастроиндустрии хотят создать в Иркутской области

Представители ресторанного бизнеса из Иркутской области поддержали идею создания региональной ассоциации гастроиндустрии. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, она поможет объединить профессионалов для разработки единых стандартов качества услуг и продвижения совместных проектов.
— В 2024 агентство по туризму формировало единый бренд. Мы провели масштабное мероприятие — Байкальский гастрономический форум «Вкус путешествия». Планируем продолжить работу для дальнейшего развития отрасли и укрепления позиций гастрономической индустрии региона, — уточнила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
На рабочей встрече, которая проходила в рамках нацпроекта "Туризм и индустрии гостеприимства, присутствовали владельцы ресторанов, шеф-повара и представители учебных заведений Иркутска и Ангарска.
Еще одним важным решение стало создание гастрокарты. Это интерактивный путеводитель по заведениям общественного питания. Проект поможет жителям и гостям региона выбрать подходящее для себя заведение.
Кстати, участники встречи определились с форматом стажировки студентов, которые обучаются ресторанному делу и кулинарии. В дальнейшем они смогут устроиться на работу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска вручил именные стипендии 25 молодым ученым.