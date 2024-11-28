В Японии создали ИИ, копирующий образ мышления основателя Panasonic

Планируется, что ИИ будет использоваться внутри компании, помогая менеджменту принимать те или иные решения. «Как бы поступил Мацусита?» — ключевой вопрос, ответ на который поможет дать этот ИИ. Примечательно, что внук предпринимателя Масаюки Мацусита, который в прошлом также возглавлял корпорацию Panasonic, был поражен сходством ИИ с тем, как думал и говорил его дед. Отвечая на вопрос, приведет ли развитие ИИ к тому, что ручной человеческий труд станет ненужным, ИИ признался, что отчасти это правда, но выразил уверенность в том, что искусственный интеллект поможет человеку «создавать новые ценности».