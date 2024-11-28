В Японии создали ИИ, копирующий образ мышления основателя Panasonic

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ), который обладает знаниями и копирует мышление основателя корпорации Panasonic Коносукэ Мацуситы, был создан в Японии. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
В Японии Мацуситу, который умер в 1989 году в возрасте 94 лет, называют «богом менеджмента» за выдающиеся предпринимательские способности. По данным телеканала NHK, ИИ был совместно создан компанией Panasonic и исследовательским институтом PHP. Искусственный интеллект обучался на аудиозаписях, письмах и выступлениях Мацуситы. Теперь он может полностью имитировать образ мышления легендарного предпринимателя.
Планируется, что ИИ будет использоваться внутри компании, помогая менеджменту принимать те или иные решения. «Как бы поступил Мацусита?» — ключевой вопрос, ответ на который поможет дать этот ИИ. Примечательно, что внук предпринимателя Масаюки Мацусита, который в прошлом также возглавлял корпорацию Panasonic, был поражен сходством ИИ с тем, как думал и говорил его дед. Отвечая на вопрос, приведет ли развитие ИИ к тому, что ручной человеческий труд станет ненужным, ИИ признался, что отчасти это правда, но выразил уверенность в том, что искусственный интеллект поможет человеку «создавать новые ценности».
Корпорация Matsushita Electric была создана в 1917 году Мацуситой, которого считают одним из наиболее выдающихся представителей мирового бизнеса. В 2008 году корпорация поменяла название на Panasonic — по названию своей самой известной марки.