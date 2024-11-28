Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 28 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 28 ноября 2024 коснется Октябрьского, Свердловского и Ленинского округов. Специалисты проведут ремонт тепловой сети, чтобы в дальнейшем не возникло аварийных ситуаций. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
Отключение отопления в Иркутске 28 ноября 2024.
— Работы будут проходить по улицам Пискунова, 147, Сеченова, 9 и на территории Нефтебаза, 5, — уточнил оператор.
Отопление включат только вечером. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Батареи перестанут греть к девяти часам утра, продлится это до самого вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 28 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшная авария произошла на трассе в Слюдянском районе. Грузовик с полуприцепом поднимался в гору, в кузове у него была груда металлолома. Она выпала и угодила в авто.