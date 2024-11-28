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Тёплая погода не даёт залить каток в красноярском Татышев-парке

Дата открытия катка на Татышев пока что неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

Дата открытия катка на красноярском острове Татышев пока что остаётся неизвестной. Залить его не даёт теплая погода. Об этом поделились в пресс-службе парка.

Напомним, что подготовка катка началась в середине ноября 2024 года. Горожане, как всегда, с нетерпением ждут открытия локации, однако пока неясно, когда можно будет встать на лёд.

«Из-за плюсовых температур мы не можем вести заливку катка постоянно — лёд не успевает замерзать. Для открытия нужно наморозить не менее 15 сантиметров покрытия», — отмечают в администрации Татышев парка и обещают, что обязательно сообщат об открытии.