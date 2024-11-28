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Циклон, снег и морозы: зима в Приморье начнется с неприятных сюрпризов

В Приморье 2 декабря ожидается ухудшение погоды, в край ворвется снег.

Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 62% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Непогода вновь нанесет свой удар по Приморью. По информации синоптиков Примгидромета, в начале следующей недели, начиная со 2 декабря, в крае ожидаются осадки и циклон.

Как отметили синоптики, ухудшение погоды ожидается 2 декабря. Практически повсеместно пройдет снег, на юго-востоке и побережье вперемешку с дождем. Температура воздуха понизится на 5−10 градусов.

«По сегодняшним расчетам предполагается, что ожидаемое явление значительно осложнит обстановку в Приморье, но по своим количественным характеристикам не достигнет значений опасного метеорологического явления и относится к категории неблагоприятного, поэтому штормовое предупреждение пока не выпускается».

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, во Владивостоке в указанный день также не исключен умеренный снег, который станет причиной гололедицы, а после снегопада ночные морозы достигнут отметки в −20 градусов и ниже.