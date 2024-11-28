Циклон, снег и морозы: зима в Приморье начнется с неприятных сюрпризов

Непогода вновь нанесет свой удар по Приморью. По информации синоптиков Примгидромета, в начале следующей недели, начиная со 2 декабря, в крае ожидаются осадки и циклон.
Как отметили синоптики, ухудшение погоды ожидается 2 декабря. Практически повсеместно пройдет снег, на юго-востоке и побережье вперемешку с дождем. Температура воздуха понизится на 5−10 градусов.
«По сегодняшним расчетам предполагается, что ожидаемое явление значительно осложнит обстановку в Приморье, но по своим количественным характеристикам не достигнет значений опасного метеорологического явления и относится к категории неблагоприятного, поэтому штормовое предупреждение пока не выпускается».
По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, во Владивостоке в указанный день также не исключен умеренный снег, который станет причиной гололедицы, а после снегопада ночные морозы достигнут отметки в −20 градусов и ниже.