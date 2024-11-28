В Иркутске хотят ужесточить наказание за граффити с местонахождением наркотиков

В Иркутске обсудили вопрос по предупреждению теггинга (прим. ред. — вид граффити), которых содержит информацию о запрещенных веществах. Об этом КП-Иркутск сообщил председатель Думы города Евгений Стекачев.
— Областной центр круглогодично страдает от вандализма и граффити, которые информируют о местах нахождения наркотиков. Остановки, фасады и арки домов изуродованы такими надписями, а ответственность за это несут единицы, — рассказывает Евгений Стекачев.
В Думе приняли решение обратиться в Законодательное Собрание региона. Хотят ускорить внесение изменений в областной закон и ужесточить административную ответственность за подобные надписи.
Еще одним предложением стало использование антивандальной краски на фасадах домов и других поверхностях. Стоит она немало, доставка только из Москвы. При формировании контрактов на установку заборов, детских площадок хотят использовать именно данный вид краски.
На очистку объектов от тегов предложили выделить 10 миллионов рублей. А вот в качестве мер профилактики продолжат реализовывать творческий проект «Голос улиц», который направлен на улучшение визуального образа Иркутска и снижение уровня уличного вандализма.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ассоциацию гастроиндустрии хотят создать в Иркутской области.