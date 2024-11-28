Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей» в Красноярске

На второй тайм армейцы вышли в более хорошем настроении — к середине второго игрового отрезка преимущество гостей было очень существенным — сразу в пять мячей, и исход матча был фактически предрешен. Игра завершилась со счетом 5:10. Это был третий раз в истории, когда «СКА-Нефтяник» забил в Красноярске не меньше 10 мячей, в прошлый раз это произошло в 2019 году.