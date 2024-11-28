Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей» в Красноярске

В Красноярске состоялся очередной матч Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. На своем льду местный «Енисей» принимал «СКА-Нефтяник», которому крупно уступил, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Самое начало матча было просто блестящим для обеих команд: Туомас Мяаття открыл счет уже на 12-й секунде встречи. Хозяева льда ответили минуту спустя, а еще через минуту армейцы удвоили свой успех. До конца первого тайма команды продолжили «гонки» и на перерыв с минимальным перевесом хабаровской команды — 3:4.
На второй тайм армейцы вышли в более хорошем настроении — к середине второго игрового отрезка преимущество гостей было очень существенным — сразу в пять мячей, и исход матча был фактически предрешен. Игра завершилась со счетом 5:10. Это был третий раз в истории, когда «СКА-Нефтяник» забил в Красноярске не меньше 10 мячей, в прошлый раз это произошло в 2019 году.
— Хотел бы поблагодарить всю команду, было видно, как они бились как старались. Благодарен ребятам за красивый хоккей и за красивые комбинации, — сказал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Артур Федоров.
Следующую игру хабаровчане проведут в Кемерово 30 ноября с действующим чемпионом России — командой «Кузбасс».