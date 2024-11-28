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Курс доллара и евро достиг новых рекордов: что происходит в банках Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ФедералПресс. 28 ноября официальный курс доллара превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года, передает Центробанк. Курс евро составил 113,09 рубля, а юаня — 14,8 рубля. В обменных пунктах Владивостока можно найти доллар и евро по ценам ниже официальных. Где выгоднее купить валюту в приморской столице, читайте в нашем материале.

Источник: Reuters

Падение рубля продолжилось после того, как на прошлой неделе он опустился до психологически важной отметки в 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро, что вернуло его к уровням, наблюдавшимся в 2022 году. Однако на этом ослабление российской валюты не остановилось. 27 ноября рубль показал еще большее ослабление: на международном валютном рынке он уходил выше 114 рублей за доллар, а на Московской бирже — выше 15 рублей за юань. Как отмечают эксперты, все дело в усилении внешних санкций: новые американские ограничения, наложенные на российские банки.

Для стабилизации ситуации Банк России вечером 27 ноября принял решение приостановить с 1 декабря покупки валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила Минфина. В то же время Центральный банк продолжит продажи июня в эквиваленте 8,4 млрд рублей в день. Это необходимо для снижения волатильности на финансовых рынках.

По данным сервиса «Деньги» на VL.ru, в некоторых банках Владивостока доллар можно приобрести даже дешевле официального курса, но не менее чем за 107 рублей. Юань, в свою очередь, стоит не ниже 15,2 рубля. Также важно помнить, что курс валют в разных банках может варьироваться, а наличие валюты в кассах не всегда гарантировано. Примечательно, но некоторые банки Владивостока не отображают актуальный курс доллара и евро.

Напомним, ранее эксперты рассказали о причинах падения российского рубля и как это влияет на другие отрасли экономики.

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