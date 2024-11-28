Курс доллара и евро достиг новых рекордов: что происходит в банках Владивостока

Падение рубля продолжилось после того, как на прошлой неделе он опустился до психологически важной отметки в 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро, что вернуло его к уровням, наблюдавшимся в 2022 году. Однако на этом ослабление российской валюты не остановилось. 27 ноября рубль показал еще большее ослабление: на международном валютном рынке он уходил выше 114 рублей за доллар, а на Московской бирже — выше 15 рублей за юань. Как отмечают эксперты, все дело в усилении внешних санкций: новые американские ограничения, наложенные на российские банки.