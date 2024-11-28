Под колоколами и с Андреевским флагом: во Владивостоке открылся музей Приморской митрополии

Во Владивостоке в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось торжественное открытие музея Приморской митрополии. Здесь собрались жители города, люди, подарившие экспонаты этому прекрасному месту, общественные и политические деятели. Присутствующим рассказали об истории создания музея, вручили благодарности тем, кто внес свой вклад в его открытие, а также провели первую официальную экскурсию.
Чем удивит новый музей Владивостока, какой экспонат считается одним из самых интересных и сколько сокровищ собрали здесь с разных уголков страны, читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
История в сердце храма
Все желающие могут посетить выставку под названием «Дому твоему подобает святыня», посвященную 125-летию образования Владивостокской епархии и строительству Спасо-Преображенского собора. Здесь находится множество старинных документов, снимков и артефактов, которые передают духовную атмосферу нашей истории, погружают нас в прошлое и напоминают, как важно ценить то, что у нас есть сейчас.
В 1999-ом году на православно-исторической конференции, посвященной столетию Владивостокской епархии, приняли решение организовать епархиальный музей. С февраля 2024 года начала работать группа, которая занималась созданием музея Приморской митрополии. Тогда был подготовлен грант, который получил поддержку в рамках конкурса «Православная инициатива — 2024», необходимые средства направил фонд «Соработничество».
Мы очень признательны за помощь, поэтому наше сегодняшнее открытие музея проходит в рамках большого проекта «Православное Приморье — моя духовная семья», — обратилась ко всем присутствующим директор музея Светлана Руснак.
Как отметил епископ Владивостокской и Приморский Павел, наш регион не может похвалиться давностью православия на своей земле. Тем не менее, труды православных миссионеров, которые здесь побывали, решали задачи государственной важности.
«Часть этих сведений представлена и на этих фотографиях, которые посвящены созданию прекрасного Приморского собора. Думаю, эта выставка и сам музей очень положительно повлияют на молодое поколение, которое должно радоваться, что здесь есть такая история, они должны прикоснуться к ней. Я благодарю организаторов, всех, кто потрудился над созданием музея. Всех вас поздравляю с этим событием, долгожданным и радостным».
Наша задача — сохранить все это для будущих поколений
В процессе освоения Дальнего Востока усилия всегда объединяли администрация, военные и духовенство. Выступая на открытии музея, мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что крайне важно сохранить это единство впредь.
«Они (молодые поколения — прим. Ред.) должны понимать, в каком уникальном городе живут. Благодаря чьим подвигам Владивосток и Приморский край стали такими значимыми для нашей страны. Этот музей расскажет о подвигах, ратном труде, о том, благодаря кому мы в том числе находимся в этих стенах. В дружбе и в совместном труде (строителей и меценатов — Ред.) рождаются прекрасные плоды. Один из таких плодов мы можем видеть сегодня».
Примечательно, что музей призван заниматься и научно-экономической деятельностью. Именно эти черты выделил в диалоге с гостями мероприятия викарий Владивостокской епархии, кандидат богословия, исторических наук, доцент кафедры теологии Дальневосточного федерального университета епископ Уссурийский Иннокентий.
«Очень отрадно, что у нас уже есть небольшой фонд экспонатов, их более 700, и он постепенно пополняется. Нам помогают жители Владивостока, прихожане и все, кто как-то прикоснулся к истории православия на нашей приморской земле».
Здесь пересекаются вера и знания
На данный момент в фондах музея насчитывается 753 экспоната. Такую коллекцию было бы невозможно собрать без поддержки людей и культурных учреждений Дальневосточной столицы. Прежде всего, это главный художественный музей Приморской государственной картинной галереи, музей-заповедник федерального уровня истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева и интересный мультимедийный парк «Россия — Моя история».
"Еще до открытия мы здесь побывали с нашими художниками-реставраторами, которые специализировались на сохранении и реставрации древнерусской живописи. Они приехали сюда из пяти округов Дальневосточного федерального округа. Я и коллеги с большим интересом познакомились с экспозицией. Мы все работаем в очень культурном ландшафте на благо города и края, — отметила директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, выразив благодарность Российскому государственному историческому архиву Дальнего Востока.
Слово предоставили директору архива Алексею Усову.
«Мы рады, что Владивостокская епархия выбирает Российский государственный исторический архив Дальнего Востока в качестве сподвижников, в качестве проводников для сохранения культурного наследия, для сохранения духовной составляющей. Потому что без этого невозможно обеспечить национальную безопасность нашего Отечества. Поэтому мы готовы продолжать сотрудничество в различных дальнейших проектах и во всех конструктивных начинаниях».
Удивительные экспонаты и удивительные люди
В первую выставку (музея Приморской митрополии — Ред.) был положен образ, разработанный отцом Павлом Флоренским (1882−1937) в 1919 году. Когда, заботясь о сохранении наследия Свято-Троицкой-Сергиевой лавры, он предложил образ живого музея. Это место, в котором и живопись, и культура «хождения», и прикладные искусства. Все находится в гармоничной целостности. Из музея Приморской митрополии можно подняться в храм и принять участие в службе, побывать на колокольне.
«Почти четырнадцать лет жители Приморского края ждали окончание стройки, ждали, когда во Владивостоке появится главный храм Приморья — Кафедральный собор. Открытие музея Приморской митрополии — еще одно знаковое событие в истории нашего края. Уверен, что фонды музея, уникальные экспонаты будут способствовать сохранению истории Приморской митрополии, будут выполнять важную образовательно-просветительскую функцию», — отметил Сергей Дарькин, главный меценат строительства храма, президент группы компаний «ТИГР».
После торжественных речей Архиерейские благодарности вручили тем, кто внес свою лепту в создание этого прекрасного места. Затем хор Спасо-Преображенского собора исполнил стихи о празднике Преображения Господня. После чего для всех желающих провели экскурсию и показали удивительные экспонаты, которые удалось собрать.
Здесь и дары из ризницы Свято-Никольского кафедрального собора, ценные вещи, переданные владыкой Владимиром из своей частной коллекции, и богослужебные копия в ковчеге, и крестильные наборы 1990-х годов, и многое другое.
Примечательно, что больше всего сотрудники музея уделяют внимание Андреевскому флагу, который, согласно легенде, был поднят на одном из кораблей эскадры адмирала Георгия Старка в 1922 году. Его предоставил на выставку из частной коллекции житель Владивостока, представитель Русского географического общества Алексей Буяков. Флаг музею передал лично профессор кафедры «Управление судном» Морского государственного университета Леонид Лысенко. Он рассказал, что экспонат оказался в музее благодаря потомкам русских эмигрантов из Сан-Франциско.
Ранее «Комсомолка» рассказывала об истории создания Спасо-Преображенского кафедрального собора.