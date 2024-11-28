Под колоколами и с Андреевским флагом: во Владивостоке открылся музей Приморской митрополии

«Часть этих сведений представлена и на этих фотографиях, которые посвящены созданию прекрасного Приморского собора. Думаю, эта выставка и сам музей очень положительно повлияют на молодое поколение, которое должно радоваться, что здесь есть такая история, они должны прикоснуться к ней. Я благодарю организаторов, всех, кто потрудился над созданием музея. Всех вас поздравляю с этим событием, долгожданным и радостным».