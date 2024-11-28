В РФ создали технологию для повышения качества видео с использованием ИИ

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Выпускники Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали технологию, позволяющую повысить скорость обработки видео в десятки раз для повышения качества с использованием нейросетей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Разработка включает в себя алгоритмы, которые проверяют разрешение изображения, удаляют шумы и артефакты на видео. Приложение будет работать на удаленных серверах, обеспечивая высочайшую производительность независимо от активности пользователя устройства», — сообщили в пресс-службе.
Как пояснил один из разработчиков Михаил Соломин, технология использует генеративные состязательные нейросети для обработки видео. «На российском рынке аналогов нашему решению нет, есть только иностранные разработки (vmake.ai, Issueo, TensorPix, cutout.pro, Video AI 5), но их использование ограничено в связи с санкциями», — приводит слова Соломина пресс-служба.
Сейчас прототип платформы работает с помощью веб-интерфейса Gradio. Он позволяет создавать, настраивать и распространять веб-демо для любой модели машинного обучения, полностью написан на языке Python.
По подсчетам разработчиков, видеоматериал длительностью одну минуту с разрешением до 480 ₽ можно обработать за 40 секунд и улучшить качество до FullHD с помощью предлагаемой ими технологии. Если обрабатывать видео вручную по кадрам, на это может уйти час и более.
В дальнейшем разработчики планируют оптимизацию алгоритмов, чтобы повысить качество обработки видео. Также в планах создать бесплатное веб-приложение для работы на собственных мощностях пользователя (его видеокарта и оперативная память). Стартап участвует в программе акселератора стартап-студии НГУ.