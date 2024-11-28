В РФ создали технологию для повышения качества видео с использованием ИИ

По подсчетам разработчиков, видеоматериал длительностью одну минуту с разрешением до 480 ₽ можно обработать за 40 секунд и улучшить качество до FullHD с помощью предлагаемой ими технологии. Если обрабатывать видео вручную по кадрам, на это может уйти час и более.