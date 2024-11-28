Два аэропорта закрыли в Хабаровском крае

Аэропорты Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани в Хабаровском крае закрыли из-за снегопадов, сообщает ИА AmurMedia.
«Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 13:00 пятницы, 29 ноября, в связи с невозможностью очистки взлетно-посадочной полосы: идёт мокрый ливневый снег с дождем. Аэропорт Советской Гавани закрыт до 17:00 из-за неблагоприятных метеоусловий», — говорится в Telegram-канале (18+) авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
Информация о времени вылета рейса 407 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Чумикан будет предоставлена 29 ноября в 09:10. Вылет перенесён по метеоусловиям Чумикана.
Рейсы 409 и 410 за 27 ноября по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и в обратном направлении перенесены на 29 ноября по метеоусловиям Херпучи: снег, низкая облачность. Вылет из краевого центра — завтра в 10:10.