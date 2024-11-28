Два аэропорта закрыли в Хабаровском крае

Рейсы 409 и 410 за 27 ноября по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и в обратном направлении перенесены на 29 ноября по метеоусловиям Херпучи: снег, низкая облачность. Вылет из краевого центра — завтра в 10:10.