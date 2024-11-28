Демешин устроил разнос чиновником за «заброшенные объекты» в Хабаровске

Основной темой, вызвавшей интерес у местных жителей и обсуждавшейся губернатором вместе с профильными министрами, стал проект объединенной городской набережной и мероприятия по благоустройству прилегающей территории, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
На данный момент завершается четвертая стадия обновления набережной в районе Яхт-клуба. Возможность реконструкции этой зоны появилась благодаря федеральной инициативе «Туризм и индустрия гостеприимства», предложенной президентом РФ Владимиром Путиным.
В последующих, пятом и седьмом, этапах планируется продлить набережную от речного вокзала до торгового центра «Броско Молл». Проект документации для пятого этапа, длиной 300 метров от вокзала до водоканальных строений, уже получил государственное одобрение.
Проект по обновлению набережной предполагает улучшение бухты, создание единого прогулочного пространства, постройку жилых и деловых объектов, а также возведение пешеходного моста, который соединит набережную и дамбу в Индустриальном районе Хабаровска. В результате реализации этих планов появится самая протяженная набережная в Дальневосточной части России.
Демешин продолжает держать положение дел в Хабаровске на личном контроле, периодически устраивая внеплановые визиты по разным объектам города. При этом к подобным поездкам невозможно заранее подготовиться, так как глава региона посещает не «нарядные» объекты, а проблемные точки, о которых говорят в первую очередь сами жители. Для губернатора важно защищать интересы людей, поэтому каждая подобная поездка направлена на достижение конкретного результата.
Как отметил Алексей Дубов, министр строительства края, возведение моста относится к седьмой стадии реконструкции. Организация разработала три проекта моста, которые в настоящее время рассматриваются соответствующими министерствами. Важным аспектом проектирования является обеспечение доступности объекта для маломобильных граждан.
Члены правительства также осмотрели центральную часть набережной, где работы по обновлению на территории Яхт-клуба близятся к завершению. Реконструкция идет по графику, техническая готовность составляет 86%, сдача запланирована до конца года.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что нижняя часть набережной должна быть не просто бетонной конструкцией, как сейчас, а благоустроенной зоной.
— Здесь могут разместиться теннисные столы, которые легко демонтируются в случае затопления, или волейбольная площадка, или скейт-парк. Министерству спорта следует подумать, как заполнить нижнюю зону содержанием, чтобы к весне молодежь могла интересно проводить здесь время, — отметил губернатор.
Затем глава региона проверил ход строительства досугового центра на улице Шевченко. На объекте завершаются строительные и монтажные работы, внутренние помещения, остающиеся в собственности края, приводят в порядок.
— Это хороший и красивый объект, который нужен людям! — заметил Дмитрий Демешин.
Он выразил надежду, что подрядчик выполнит свои обязательства и сдать объект в декабре текущего года.
— Наше население активно обсуждало этот досуговый центр. Мы оцениваем его с точки зрения жителей Хабаровского края. Они хотят видеть удобное место для креативных индустрий, а не для торговли. Мы постараемся наполнить этот центр значимым содержанием и уже к весне передать помещения тем, кто заинтересован в креативном развитии, чтобы сделать наш город более привлекательным, — заявил губернатор.
Последней точкой обхода стала строительная площадка гостиничного комплекса на улице Советская. На объекте работы не ведутся, участок официально законсервирован, и в настоящее время инвестор утверждает доработанный проект. Дмитрий Демешин отметил необходимость ускорения процесса строительства.
— Это позор в самом центре города! Нужно вовлечь его в эксплуатацию и требовать от инвестора социальную ответственность, — сказал губернатор.
Министр имущества края Никита Матвеев сообщил, что застройщик готов построить спортивное сооружение в одном из районов города.
Дмитрий Демешин также выделил вопрос аварийного здания стрелкового комплекса, поручив профильным ведомствам предложить решения по его восстановлению и включить его в флагманские проекты развития края, подключив к этому процессу депутатов.
— Нужно восстановить объект и сделать все возможное, чтобы запустить стрелковый комплекс в работу, сохранив его первоначальное назначение, — подчеркнул губернатор.
С первых дней работы в крае Демешин обратил внимание на проблему неэффективного использования краевого имущества. Там, где это возможно, судьбу объектов определяют совместно с жителями, как это было в случае с Досуговым центром и Амурским утёсом. Однако есть узкопрофильные коммерческие направления, которые, несмотря на возможный потенциал, банально простаивают, а власти города никоим образом не пытаются решить эту проблему. Именно поэтому губернатор лично берёт вопрос на контроль и ставит конкретные сроки по решению проблемы.