Демешин устроил разнос чиновником за «заброшенные объекты» в Хабаровске

— Наше население активно обсуждало этот досуговый центр. Мы оцениваем его с точки зрения жителей Хабаровского края. Они хотят видеть удобное место для креативных индустрий, а не для торговли. Мы постараемся наполнить этот центр значимым содержанием и уже к весне передать помещения тем, кто заинтересован в креативном развитии, чтобы сделать наш город более привлекательным, — заявил губернатор.