В декабре начнется проект «Хабаровское долголетие»

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он охватит Хабаровск и Хабаровский район. Предполагается, что участники проекта — граждане пожилого возраста — смогут получать разные досуговые услуги. В частности, им будут доступны спортивные занятия, образовательные лектории, культурные мероприятия и другие. Все эти обстоятельства помогут увеличить продолжительность жизни.
Как отметила заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами минсоцзащиты края Ирина Рощина, для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет все услуги будут бесплатными. Возмещать расходы поставщикам услуг будут из регионального бюджета.
Чтобы стать участником проекта и получить необходимые услуги, нужно обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства и написать заявление на включение в проект с паспортом и банковской картой с платежной системой «МИР».