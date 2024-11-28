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В декабре начнется проект «Хабаровское долголетие»

Проект «Хабаровское долголетие» заработает в декабре по поручению губернатора Дмитрия Демешина.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он охватит Хабаровск и Хабаровский район. Предполагается, что участники проекта — граждане пожилого возраста — смогут получать разные досуговые услуги. В частности, им будут доступны спортивные занятия, образовательные лектории, культурные мероприятия и другие. Все эти обстоятельства помогут увеличить продолжительность жизни.

Как отметила заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами минсоцзащиты края Ирина Рощина, для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет все услуги будут бесплатными. Возмещать расходы поставщикам услуг будут из регионального бюджета.

Чтобы стать участником проекта и получить необходимые услуги, нужно обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства и написать заявление на включение в проект с паспортом и банковской картой с платежной системой «МИР».