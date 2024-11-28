В декабре начнется проект «Хабаровское долголетие»

Как отметила заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами минсоцзащиты края Ирина Рощина, для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет все услуги будут бесплатными. Возмещать расходы поставщикам услуг будут из регионального бюджета.