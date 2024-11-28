Водители-нарушители мешают чистить улицы Хабаровска — мэрия

Дорожные службы прикладывают все усилия, чтобы минимизировать последствия сильного снегопада, который прошёл минувшей ночью в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», за минувшие сутки, согласно информации городской Единой дежурно-диспетчерской службы, с осадками боролось 77 единиц техники — 27 ночью и 50 днём. Столько же спецтехники планируют выпустить на дороги регионального центра и сегодня, 28 ноября.
В администрации Хабаровска посетовали, что оперативной очистке города мешают сами же автолюбители, которые в итоге жалуются на бездействие местных властей. Несмотря на все предупреждения, автомобилисты продолжают парковать свои транспортные средства вдоль дорог, не давая спецтехнике выполнять свою работу. И минувшая ночь стала тому очередным подтверждением.
— Есть правила дорожного движения, которые обязаны соблюдать все. Соответственно, те, кто их игнорирует, должны быть привлечены к административной ответственности. Полномочий на это администрация города не имеет, поэтому техника вынуждена простаивать, ожидая сотрудников Госавтоинспекции, чтобы с их участием эвакуировать машины нарушителей, — рассказал телеканалу «Хабаровск» заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Александр Лютов.
Отметим также, что минувшие сутки получились не менее напряжёнными у инспекторов Госавтоинспекции Хабаровска. В общей сложности сотрудники полиции зарегистрировали 38 дорожно-транспортных происшествий, пять из них — с пострадавшими. В настоящее время дорожные полицейские полным составом экипажей вышли на автомагистрали города, чтобы помогать автолюбителям, чьи машины не смогли справиться с нынешними погодными условиями и застряли. Что касается федеральных автомагистралей — за сутки там произошло три ДТП. Два из них отметились погибшими и пострадавшими.