Водители-нарушители мешают чистить улицы Хабаровска — мэрия

Отметим также, что минувшие сутки получились не менее напряжёнными у инспекторов Госавтоинспекции Хабаровска. В общей сложности сотрудники полиции зарегистрировали 38 дорожно-транспортных происшествий, пять из них — с пострадавшими. В настоящее время дорожные полицейские полным составом экипажей вышли на автомагистрали города, чтобы помогать автолюбителям, чьи машины не смогли справиться с нынешними погодными условиями и застряли. Что касается федеральных автомагистралей — за сутки там произошло три ДТП. Два из них отметились погибшими и пострадавшими.