США начали масштабное антимонопольное расследование против Microsoft

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США инициировала крупное антимонопольное расследование против технологической корпорации Microsoft, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники.
Расследование связано с подозрениями в том, что Microsoft может использовать свой офисный пакет и программное обеспечение для кибербезопасности, чтобы привязывать пользователей к своим облачным сервисам.
Особое беспокойство вызывает статус Microsoft как крупного подрядчика для государственных учреждений, включая Пентагон, с контрактами на миллиарды долларов. По мнению комиссии, уязвимости корпорации в сфере кибербезопасности могут усилить её доминирование на рынке, что создаёт дополнительные риски.
Для более детального анализа практик компании эксперты ФТК планируют встретиться с конкурентами Microsoft на следующей неделе. Эта встреча должна помочь собрать дополнительную информацию о работе головного офиса корпорации, расположенного в Редмонде, штат Вашингтон.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рекомендовал отказаться от перехода на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, предложив пользователям перенести данные из устаревших сервисов и удалить их.