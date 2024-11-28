Строительство моста через реку Витим в Бодайбинском районе начнется в 2025 году

Строительство моста через реку Витим начнётся в 2025 году в Бодайбинском районе Иркутской области. Государственный контракт на выполнение работ заключён. Работы планируется завершить в 2028 году с общей стоимостью 12 млрд рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Этот мост является важным проектом правительства Иркутской области и золотодобывающей компании “Полюс”, работающей в Бодайбинском районе. Он необходим для обеспечения надёжной связи с основной территорией и для беспрепятственной доставки необходимого технологического оборудования. Строительство моста станет стимулом для экономического развития региона», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
Общая длина моста составит 414 метров, а ширина — 13 метров. Одной из особенностей станет один из пролётов длиной 147 метров, что придаёт проекту уникальность.
«Работы будут выполняться в стороне от действующей паромной переправы. С обеих сторон моста будут организованы автомобильные подходы. В совокупности с мостом они составят шесть километров. На мосту предусмотрены две полосы для движения и тротуары для пешеходов. На участке в один километр, включая мост и его подходы, будет установлено освещение», — добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Мост станет частью дороги Таксимо — Бодайбо, которая является единственным маршрутом, соединяющим отдалённые и труднодоступные территории с основной частью региона. В настоящее время в этом районе отсутствует мост через Витим, и жители вынуждены пользоваться паромом летом, а зимой — переходить по льду. Это создаёт определённые проблемы, как, например, недавно, когда во время ледостава паром не работал, и в Бодайбо не смогли доставить цистерны с топливом.