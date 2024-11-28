Строительство моста через реку Витим в Бодайбинском районе начнется в 2025 году

Мост станет частью дороги Таксимо — Бодайбо, которая является единственным маршрутом, соединяющим отдалённые и труднодоступные территории с основной частью региона. В настоящее время в этом районе отсутствует мост через Витим, и жители вынуждены пользоваться паромом летом, а зимой — переходить по льду. Это создаёт определённые проблемы, как, например, недавно, когда во время ледостава паром не работал, и в Бодайбо не смогли доставить цистерны с топливом.