Роспотребнадзор: ВИЧ не передается через рукопожатие

Одним из наиболее распространенных является мнение, что ВИЧ можно подхватить через рукопожатие. Однако это не соответствует действительности.
ВИЧ не передается через рукопожатия, кашель и чихание, использование общих столовых приборов, совместное пользование туалетами и душевыми, плавание в бассейне, укусы комаров и других насекомых.
Важно отметить, что здоровый человек может спокойно находиться рядом с ВИЧ-инфицированным и даже жить под одной крышей. Согласно научным данным, ВИЧ инактивируется при температуре +56°C за 20 минут, а на воздухе вирус погибает даже при комнатной температуре. Обычные дезинфицирующие средства эффективно уничтожают вирус.
Единственным источником ВИЧ является человек, инфицированный на любой стадии заболевания. Вирус может находиться в различных биологических жидкостях, таких как сперма, кровь, вагинальный секрет, грудное молоко, слюна, слезы и пот. Однако концентрация вируса в слезах, поте, слюне и моче крайне мала и не представляет опасности для окружающих.
Как передается ВИЧ?
• Незащищенные половые контакты с ВИЧ-инфицированным.
• Анальные половые контакты.
• Переливание инфицированной крови.
• Использование нестерильных игл и шприцев.
• Передача от матери к ребенку (во время беременности, родов или грудного вскармливания).
• Нестерильные медицинские процедуры (татуировки, пирсинг, маникюр).
• Контакт медицинского персонала с кровью и другими биологическими жидкостями больных ВИЧ или СПИДом.
В ведомстве отметили, что образование и информированность играют ключевую роль в борьбе с предрассудками и стигматизацией людей с ВИЧ. Правильные знания помогут создать безопасное и поддерживающее общество для всех.