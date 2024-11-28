Роспотребнадзор: ВИЧ не передается через рукопожатие

Важно отметить, что здоровый человек может спокойно находиться рядом с ВИЧ-инфицированным и даже жить под одной крышей. Согласно научным данным, ВИЧ инактивируется при температуре +56°C за 20 минут, а на воздухе вирус погибает даже при комнатной температуре. Обычные дезинфицирующие средства эффективно уничтожают вирус.