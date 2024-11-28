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Проект о критериях признания бродячих животных агрессивными внесли в ГД

Предложенные изменения будут способствовать снятию социальной напряженности в обществе при решении вопросов обращения с животными без владельцев.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Государственной думы рассмотрят новый законопроект о бродячих животных. Его внесли члены госсовета Чувашии.

В пояснительной записке отмечается, что правительство России должно получить полномочия и установить критерии признания бродячих животных агрессивными. Изменения внесут в Федеральный закон № 498.

Такая инициатива, по мнению депутатов, поспособствует снятию напряженности в обществе. Кроме того, она поможет в решении вопросов обращения с животными без владельцев.

Ранее сообщалось, что в разных регионах власти по-своему решают вопрос отлова бродячих животных. Так, депутаты Мурманской областной думы внесли изменения в региональный закон об ответственном обращении с животными. С 1 января 2025 года агрессивных собак будут усыплять.