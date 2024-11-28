«Реал» впервые за 15 лет проиграл «Ливерпулю» и установил антирекорд

Мадридский «Реал» впервые в истории проиграл три матча в групповом этапе Лиги чемпионов, потерпев поражение от «Ливерпуля» со счётом 2:0 в домашнем матче пятого тура. Голы за английский клуб забили Алексис Макаллистер на 52-й минуте и Коди Гакбо на 77-й.
У «Реала» была возможность сократить отставание, но на 61-й минуте нападающий команды Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Также на 70-й минуте не смог воспользоваться шансом и лидер «Ливерпуля» Мо Салах, пробивший с 11-метровой отметки.
«Ливерпуль» впервые с марта 2009 года и в четвёртый раз в истории обыграл «Реал». В 2009 году команды встречались в ⅛ финала Лиги чемпионов, и тогда «Ливерпуль» одержал победы со счётом 4:0 и 1:0. Перед этим матчем «Ливерпуль» имел безвыигрышную серию из восьми матчей против «Реала», причем предыдущие три встречи проходили в финале Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зафиксировал техническое поражение команды Косова в матче пятого тура Лиги наций против Румынии. Игра состоялась 15 ноября в Бухаресте.