«Реал» впервые за 15 лет проиграл «Ливерпулю» и установил антирекорд

«Ливерпуль» впервые с марта 2009 года и в четвёртый раз в истории обыграл «Реал». В 2009 году команды встречались в ⅛ финала Лиги чемпионов, и тогда «Ливерпуль» одержал победы со счётом 4:0 и 1:0. Перед этим матчем «Ливерпуль» имел безвыигрышную серию из восьми матчей против «Реала», причем предыдущие три встречи проходили в финале Лиги чемпионов.