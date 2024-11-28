Диапазон потребляемого электричества увеличили в Иркутской области

— Для регионов с низким уровнем газификации (суда входить и Приангарье) в отопительный период 2024—2025 (с января по апрель) пороговое значение первого диапазона составит 7 020 кВт*ч в месяц. Второго диапазона — 10 800 кВт*ч. По результатам совместного диалога с Минэнерго и ФАС было выработано решение по повышающему коэффициенту, который составляет 1,8, — сообщил Игорь Кобзев.