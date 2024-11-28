Диапазон потребляемого электричества увеличили в Иркутской области

Правительство России утвердило изменения в постановлении по установлению верхних границ объемов энергопотребления в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Игорь Кобзев.
— Для регионов с низким уровнем газификации (суда входить и Приангарье) в отопительный период 2024—2025 (с января по апрель) пороговое значение первого диапазона составит 7 020 кВт*ч в месяц. Второго диапазона — 10 800 кВт*ч. По результатам совместного диалога с Минэнерго и ФАС было выработано решение по повышающему коэффициенту, который составляет 1,8, — сообщил Игорь Кобзев.
На этом работа не остановится. В планах следить за изменением платежей с января по апрель. После примут соответствующее решение, интересы жителей продолжат отстаивать. 28 ноября состоится заседание штаба, на котором обсудят дальнейшие шаги.
Напомним, ранее Игорь Кобзев попросил правительство увеличить диапазон потребляемого электричества с 3900 киловатт до девяти тысяч в месяц. Делалось это для того, чтобы не было резкого скачка расходов в отопительный период.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 170 семей из Иркутска до конца года получат ключи от новых квартир.