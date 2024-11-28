В Иркутске на 12 часов задержали рейс в Бангкок

Аэропорт Иркутска сообщил об изменении в расписании вылетов. Так судно, следующее по маршруту Иркутск — Бангкок, отправится на 12 часов позже, чем планировалось.
— Авиакомпания приняла решение перенести вылет с 3:45 на 15:45, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Возможно, связано это с непогодой. Так в областном центре 28 ноября ожидается снег с дождем, воздух прогреется до +2…+4 градусов.
Кстати, если возникли какие-либо вопросы или требуется дополнительная информация, то следует обратиться к представителю авиакомпании.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске хотят ужесточить наказание за граффити, на которых находится информация о местонахождении запрещенных веществ.