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«Авангард» объявил имя нового главного тренера

Возглавит тренерский штаб Ги Буше, канадский специалист, которому 53 года.

Источник: Комсомольская правда

Соглашение с 53-летним Ги Буше рассчитано на сезон 2023/2024. В прошлом он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ): «Тампа-Бэй» (2010−2013), «Оттава Сенаторс» (2016−2019) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2023−2024). В 2008 году он стал помощником главного тренера сборной Канады на юниорском чемпионате мира и выиграл его. В 2015 году он также выиграл Кубок Шпенглера со взрослой командой Канады.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает восьмое место, набрав 28 очков после 29 матчей. «Сибирь», идущая на девятой строчке, набрала 27 очков. Лидирует в конференции «Трактор» из Челябинска, набрав 44 очка. Второе место занимает «Автомобилист» из Екатеринбурга (39 очков).

Ранее трёхкратный чемпион мира высказался против назначения американца на должность главного тренера «Авангарда».