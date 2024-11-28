«Авангард» объявил имя нового главного тренера

Соглашение с 53-летним Ги Буше рассчитано на сезон 2023/2024. В прошлом он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ): «Тампа-Бэй» (2010−2013), «Оттава Сенаторс» (2016−2019) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2023−2024). В 2008 году он стал помощником главного тренера сборной Канады на юниорском чемпионате мира и выиграл его. В 2015 году он также выиграл Кубок Шпенглера со взрослой командой Канады.