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В Перми открыли крупнейший в Приволжском округе демоцентр робототехники

Демонстрационный центр разместили на промышленной площадке компании «Роботех».

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ-2024) 27 ноября состоялось открытие крупнейшего в Приволжье демонстрационного центра лаборатории робототехники и автоматизации. Шоу-рум разместили на промышленной площадке компании «Роботех».

В демонстрационном центре компания будет представлять свои разработки — готовые решения роботизации производств. Их применение распространится для загрузки деталей в станки, сварки, паллетирования, определения дефектов, сортировки и других задач.

Гостям ПИПФ-2024 показали в работе универсальный промышленный робот, который сканировал блок цилиндров системой технического зрения, а также роботизированную сварочную лабораторию для отработки процессов сварки.

В рамках форума «Роботех» также презентовал новую линейку собственных 3D-принтеров Robotech с моделью SandMax 1200, обладающей системой искусственного интеллекта.

Основные события ПИПФ-2024 пройдут 28 и 29 ноября в «Пермь Экспо» на ш. Космонавтов, 59.

Пермь 27—29 ноября примет инженерно-промышленный форум. ПИПФ-2024 познакомит с передовыми решениями в сфере инженерной и коммунальной инфраструктуры.

образование