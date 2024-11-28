В Перми открыли крупнейший в Приволжском округе демоцентр робототехники

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ-2024) 27 ноября состоялось открытие крупнейшего в Приволжье демонстрационного центра лаборатории робототехники и автоматизации. Шоу-рум разместили на промышленной площадке компании «Роботех».
В демонстрационном центре компания будет представлять свои разработки — готовые решения роботизации производств. Их применение распространится для загрузки деталей в станки, сварки, паллетирования, определения дефектов, сортировки и других задач.
Гостям ПИПФ-2024 показали в работе универсальный промышленный робот, который сканировал блок цилиндров системой технического зрения, а также роботизированную сварочную лабораторию для отработки процессов сварки.
В рамках форума «Роботех» также презентовал новую линейку собственных 3D-принтеров Robotech с моделью SandMax 1200, обладающей системой искусственного интеллекта.
Основные события ПИПФ-2024 пройдут 28 и 29 ноября в «Пермь Экспо» на ш. Космонавтов, 59.
Пермь