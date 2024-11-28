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Красноярский ХК «Енисей» крупно уступил «СКА-Нефтянику»

Хоккейный «Енисей» на своем поле уступил хабаровскому «СКА-Нефтянику».

Источник: Соцсети

27 ноября красноярский «Енисей» на своем поле крупно уступил «СКА-Нефтянику» из Хабаровска. Матч прошел в рамках чемпионата России по хоккею с мячом и завершился со счетом 5:10.

В составе сибиряков отличились: Алексей Торгонский, Илья Лопатин, Платон Кузьменко, Иван Шевцов и Всеволод Евсеев. Сейчас наша команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы.

Следующий матч состоится 30 ноября. В наш город приедет «Байкал-Энергия» из Иркутска.

Ранее мы писали, что губернатор края Михаил Котюков поздравил игроков регбийного клуба «Енисей-СТМ» с победой в чемпионате России и вручил им награды.