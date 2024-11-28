В Красноярской краевой филармонии выбран новый генеральный директор

Семь лет Дмитрий Степанов отдал министерству культуры Республики Коми и более десяти лет отдал педагогике. С 2015 года он занимал должность директора Академического театра оперы и балета Республики Коми, где ему удалось объединить коллектив и вывести театр на высокий профессиональный уровень.