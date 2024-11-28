В Красноярской краевой филармонии выбран новый генеральный директор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открытый конкурс на должность генерального директора завершился. Комиссия выбирала из шестерых кандидатов со всей России.
Напомним, конкурсанты обязаны были иметь высшее профильное образование, опыт работы в концертных или театрально-зрелищных организациях не менее 5 лет, а также представить концепцию развития Красноярской краевой филармонии.
Так, новым генеральным директором по единогласному решению комиссии стал Степанов Дмитрий Николаевич, сообщает министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Дмитрий Степанов окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент» в сфере государственного управления и по направлению «Современные технологии управления в социальной сфере» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Семь лет Дмитрий Степанов отдал министерству культуры Республики Коми и более десяти лет отдал педагогике. С 2015 года он занимал должность директора Академического театра оперы и балета Республики Коми, где ему удалось объединить коллектив и вывести театр на высокий профессиональный уровень.
В ближайшее время министр культуры Красноярского края представит Дмитрия Николаевича коллективу краевой филармонии.